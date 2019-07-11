ООС: Боевики били из минометов и артиллерии, есть погибший и раненые

За прошедшие сутки боевики 42 раза нарушили режим прекращения огня, из них 28 раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. 1 украинский военный погиб, еще 9 - получили ранения.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 11 июля.

"Также противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, зенитных установок, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - подчеркнули в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 22 раза обстреляли позиции ОС: возле Марьинки, Каменки, Новотроицкого, Старогнатовки, Павлополя, Песков, Березового, Широкиного, окрестности Гранитного, в районе Красногоровки, возле Богдановки, Водяного, Николаевки, Тарамчука, Лебединского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны 20 раз: возле Крымского, Причепиловки, Новотошковского, Луганского, Южного, Золотого-3, Попасной, Новоалександровки, Золотого-4, Новозвановки, Хутора Вольный, Новолуганского Зайцевого.

По данным разведки, 10 июля семь оккупантов получили ранения.

"С начала текущих суток враг шесть раз обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил три обстрела позиций украинских защитников: возле Тарамчука и Водяного.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны три раза: возле Новолуганского, Луганского и окрестности Зайцевого", - говорится в отчете.