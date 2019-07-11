В ЄС анонсували 25 млн євро на цифрову економіку і е-урядування України

У Європейській Комісії готують міжнародний проект допомоги Україні розміром 25 млн євро на розвиток цифрової економіки та електронного уряду.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на пресслужбу глави держави, про це йшлося на зустрічі представників комісії з радником президента України Михайлом Федоровим у середу в Києві.

За інформацією пресслужби, представники Єврокомісії повідомили про підготовку міжнародного проекту допомоги Україні обсягом 25 млн євро на розвиток цифрової економіки та електронного урядування, а також надали свої рекомендації до концепції "Держава у смартфоні".

"Ключові пропозиції стосувалися розвитку ідентифікації громадян, запровадження ефективної структури управління розвитком сфери та організації виконання поставлених амбітних завдань", - зазначили у глави держави.

За повідомленням, на зустрічі радник президента України представив європейським партнерам цифровий план дій. "Ми маємо дуже чіткі плани на рік та ключові показники ефективності до 2024 року", - повідомив Федоров.

З європейської сторони на зустрічі були присутні представники групи підтримки України в Єврокомісії Франко Пол, представництва ЄС в Україні Мартін Клауке та координатор сектора "Реформа державного управління" представництва ЄС в Україні Сергій Ладний.