В ЕС анонсировали 25 млн евро Украине на цифровую экономику и э-правительство

В Европейской Комиссии готовят международный проект помощи Украине в размере 25 млн евро на развитие цифровой экономики и электронного управления.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу главы государства, об этом шла речь на встрече представителей комиссии с советником президента Украины Михаилом Федоровым в среду в Киеве.

По информации пресс-службы, представители Еврокомиссии сообщили о подготовке международного проекта помощи Украине объемом 25 млн евро на развитие цифровой экономики и электронного управления, а также предоставили свои рекомендации к концепции "Государство в смартфоне".

"Ключевые предложения касались развития идентификации граждан, введения эффективной структуры управления развитием сферы и организации выполнения поставленных амбициозных задач", - отметили в главы государства.

Согласно сообщению, на встрече советник президента Украины представил европейским партнерам цифровой план действий. "У нас есть очень четкие планы на год и ключевые показатели эффективности до 2024 года", - сообщил Федоров.

С европейской стороны на встрече присутствовали представители группы поддержки Украины в Еврокомиссии Франко Пол, представительства ЕС в Украине Мартин Клауке и координатор сектора "Реформа государственного управления" представительства ЕС в Украине Сергей Ладный.