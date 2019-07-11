Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В ЕС анонсировали 25 млн евро Украине на цифровую экономику и э-правительство

Четверг, 11 июля 2019, 10:15

В Европейской Комиссии готовят международный проект помощи Украине в размере 25 млн евро на развитие цифровой экономики и электронного управления.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу главы государства, об этом шла речь на встрече представителей комиссии с советником президента Украины Михаилом Федоровым в среду в Киеве.

По информации пресс-службы, представители Еврокомиссии сообщили о подготовке международного проекта помощи Украине объемом 25 млн евро на развитие цифровой экономики и электронного управления, а также предоставили свои рекомендации к концепции "Государство в смартфоне".

"Ключевые предложения касались развития идентификации граждан, введения эффективной структуры управления развитием сферы и организации выполнения поставленных амбициозных задач", - отметили в главы государства.

Согласно сообщению, на встрече советник президента Украины представил европейским партнерам цифровой план действий. "У нас есть очень четкие планы на год и ключевые показатели эффективности до 2024 года", - сообщил Федоров.

С европейской стороны на встрече присутствовали представители группы поддержки Украины в Еврокомиссии Франко Пол, представительства ЕС в Украине Мартин Клауке и координатор сектора "Реформа государственного управления" представительства ЕС в Украине Сергей Ладный.

Темы: ЕСэкономикаЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Все новости...
ЕС
СМИ: Греция ведет переговоры о совместном производстве боеприпасов для Украины и ЕС
Во власти Грузии допускают "несправедливое решение Брюсселя" о статусе кандидата
В ЕС насчитали более 4 млн человек из Украины, имеющих временную защиту
Последние новости
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
Все новости...
Реклама: