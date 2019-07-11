Клімкін розповів, чому не йде в Раду з Вакарчуком чи Порошенком

Міністр закордонних справ Павло Клімкін не йде на вибори з партіями екс-президента Петра Порошенка чи співака Святослава Вакарчука, бо не довіряє цим командам повністю.

Про це він сказав в інтерв’ю "Громадському", відповідаючи на питання, чому не йде в політику з "Європейською солідарністю"?

"Дуже просто. По-перше, у мене були пропозиції, не буду казати, від кого. Мене розкрутили на те, що я вів перемовини зі Славою Вакарчуком. Але команди, якій би я довіряв повністю і яка би відповідала моїм очікуванням, я не знайшов", - сказав Клімкін.

Міністр МЗС відзначив, що хоче будувати свою "нелідерську команду".

"Такі приклади були, про комуністичну партію не будемо згадувати, але був "Народний рух". Усі проекти, які я бачу зараз, – суто лідерські. З ними політику в Україні аж ніяк змінити не можна. Тому я сказав, що я з друзями і тими, хто поділяє мої переконання, буду поступово будувати на довгу перспективу таку команду", - пояснив Клімкін.

Він відзначив, що з дня інавгурації з Порошенком не розмовляв, але додав, що бажає успіху його партії.

Нагадаємо:

Наприкінці червня між президентом Володимиром Зеленським та міністром Клімкіним стався публічний конфлікт.

Зеленський звинуватив МЗС та особисто міністра Клімкіна у тому, що міністерство не комунікує із ним у питаннях міжнародної політики, зокрема, що стосується звільнення українських моряків.

1 липня Клімкін заявив, що припиняє працювати на посаді і йде у "політичну відпустку".

11 липня комітет Верховної Ради у закордонних справах рекомендував парламенту підтримати відставку Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ України та призначити главою зовнішньополітичного відомства Вадима Пристайка.

Детальніше про цей скандал читайте у статті "Моряки "в обмін" на ПАРЄ: що ховається за публічним конфліктом Зеленського та Клімкіна"