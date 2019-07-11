Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Клімкін розповів, чому не йде в Раду з Вакарчуком чи Порошенком

Четвер, 11 липня 2019, 11:12
Клімкін розповів, чому не йде в Раду з Вакарчуком чи Порошенком

Міністр закордонних справ Павло Клімкін не йде на вибори з партіями екс-президента Петра Порошенка чи співака Святослава Вакарчука, бо не довіряє цим командам повністю.

Про це він сказав в інтерв’ю "Громадському", відповідаючи на питання, чому не йде в політику з "Європейською солідарністю"?  

"Дуже просто. По-перше, у мене були пропозиції, не буду казати, від кого. Мене розкрутили на те, що я вів перемовини зі Славою Вакарчуком. Але команди, якій би я довіряв повністю і яка би відповідала моїм очікуванням, я не знайшов", - сказав Клімкін.

Міністр МЗС відзначив, що хоче будувати свою "нелідерську команду".

"Такі приклади були, про комуністичну партію не будемо згадувати, але був "Народний рух". Усі проекти, які я бачу зараз, – суто лідерські. З ними політику в Україні аж ніяк змінити не можна. Тому я сказав, що я з друзями і тими, хто поділяє мої переконання, буду поступово будувати на довгу перспективу таку команду", - пояснив Клімкін.

Він відзначив, що з дня інавгурації з Порошенком не розмовляв, але додав, що бажає успіху його партії. 

Нагадаємо:

  • Наприкінці червня між президентом Володимиром Зеленським та міністром Клімкіним стався публічний конфлікт.
  • Зеленський звинуватив МЗС та особисто міністра Клімкіна у тому, що міністерство не комунікує із ним у питаннях міжнародної політики, зокрема, що стосується звільнення українських моряків.
  • 1 липня Клімкін заявив, що припиняє працювати на посаді і йде у "політичну відпустку".
  • 11 липня комітет Верховної Ради у закордонних справах рекомендував парламенту підтримати відставку Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ України та призначити главою зовнішньополітичного відомства Вадима Пристайка.

Детальніше про цей скандал читайте у статті "Моряки "в обмін" на ПАРЄ: що ховається за публічним конфліктом Зеленського та Клімкіна"

"Українська правда" в Threads

Теми: КлімкінПорошенкоВакарчук
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Усі новини...
Клімкін
Клімкін допустив блискавичний вступ України до НАТО після завершення війни
Клімкін розказав про обіцянки Байдена, коли Росія прийшла забрати Крим
Клімкін, Данилюк і Рябошапка створили "платформу", щоб подолати кризи в Україні
Останні новини
16:10
"Хабар через паркан": справу нардепки Марченко передали в суд
16:05
Канабіс у 1,5 раза підвищує ризик деяких ускладнень під час вагітності: дослідження
15:51
Шольц: Другу систему Patriot від Німеччини розгорнуть в Україні ще цього року
15:50
фотоУ Києві підготували пересувні котельні на випадок відсутності обігріву через обстріли
15:35
відеоКомандувач Повітряних сил показав, як "Шахед" збивають "Іглою" з тепловізійним обладнанням
15:33
Шмигаль розповів про нові реформи, які готує Україна
15:24
Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС
15:22
У ЄС можуть запропонувати нову процедуру переговорів про вступ для України
15:18
фотоУламок ракети в Києві пошкодив і висотки ЖК Urban park
15:10
На заправках "Укрнафти" встановили дротові телефони: у компанії пояснили навіщо
Усі новини...
Реклама: