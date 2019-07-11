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Климкин рассказал, почему не идет в Раду с Вакарчуком или Порошенко

Четверг, 11 июля 2019, 11:12
Климкин рассказал, почему не идет в Раду с Вакарчуком или Порошенко

Министр иностранных дел Павел Климкин не идет на выборы с партиями экс-президента Петра Порошенко или певца Святослава Вакарчука, потому что не доверяет этим командам полностью.

Об этом он сказал в интервью "Громадському", отвечая на вопрос, почему не идет в политику с "Европейской солидарностью"?

"Очень просто. Во-первых, у меня были предложения, не буду говорить, от кого. Меня раскрутили на то, что я вел переговоры со Славой Вакарчуком. Но команды, которой бы я доверял полностью и которая бы соответствовала моим ожиданиям, я не нашел", - сказал Климкин.

Глава МИД отметил, что хочет строить свою "нелидерскую команду".

"Такие примеры были, о коммунистической партии не будем вспоминать, но был "Народный рух". Все проекты, которые я вижу сейчас, – сугубо лидерские. С ними политику в Украине отнюдь изменить нельзя. Поэтому я сказал, что я с друзьями и теми, кто разделяет мои убеждения, буду постепенно строить на долгую перспективу такую ​​команду", - пояснил Климкин.

Он отметил, что со дня инаугурации с Порошенко не разговаривал, но добавил, что желает успеха его партии.

Напомним:

  • В конце июня между президентом Зеленским и министром Климкиным произошел публичный конфликт.
  • Зеленский обвинил МИД и лично министра Климкина в том, что министерство не коммуницирует с ним в вопросах международной политики, в частности, что касается освобождения украинских моряков.
  • 1 июля Климкин заявил, что прекращает работать в должности и уходит в "политический отпуск".
  • 11 июля комитет Верховной Рады по иностранным делам рекомендовал парламенту поддержать отставку Павла Климкина с должности министра иностранных дел Украины и назначить главой внешнеполитического ведомства Вадима Пристайко.

Подробнее об этом скандале читайте в статье "Моряки "в обмен" на ПАСЕ: что скрывается за публичным конфликтом Зеленского и Климкина".

"Украинская правда" в Threads

Темы: КлимкинПорошенкоВакарчук
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