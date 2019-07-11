Рівень оптимізму українців – найбільший за останні 8 років

4344 перегляди
Четвер, 11 липня 2019, 11:55

Третина українців вважають, що країна рухається у правильному напрямку.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 6-10 липня 2019 року, оприлюднені на сайті.

35% респондентів вважають, що справи в Україні йдуть у правильному напрямку, 39% – у неправильному, 26% – не визначилися з цього питання.

 
 

Зазначається, що найкраще оцінюють напрямок розвитку країни на Заході, найгірше – на Сході. Більш оптимістичною залишається  молодь та виборці "Слуги народу".

Згідно графіку спостереження, рівень позитивного оцінювання руху країни почав зростати з квітня. Загалом же за 8 років подібний рівень оптимізму спостерігався у квітні 2014-го – 34%.

Протягом 6-10 липня методом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face) соціологи опитали 2000 респондентів від 18 років і старше. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: соціологія


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Вибори у Раду: з’явилася соціологія за липень 11 липня 2019, 11:36
Найбільше українці чекають від Зеленського вирішення одного питання 10 липня 2019, 17:35
Партія Зеленського може взяти половину місць у Раді – "Рейтинг" 10 липня 2019, 16:39
Усі новини
Головні новини
Путін після розмови із Зеленським обговорив Україну з Радбезом
Зеленський хоче, щоб попередників не було на виборах і серед адвокатів
Порошенко відреагував на ініціативу Зеленського щодо його люстрації
Посли країн G7 розкритикували ідеї Зеленського про нову люстрацію
Усі новини
думка

9 помилок, яких припускаються протягом перших 10 хвилин робочого дня

Кіно

Чи можливе кіно без реальних акторів

їжа

Що варто знати про шоколадні смаколики