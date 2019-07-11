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Рівень оптимізму українців – найбільший за останні 8 років

Четвер, 11 липня 2019, 11:55

Третина українців вважають, що країна рухається у правильному напрямку.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 6-10 липня 2019 року, оприлюднені на сайті.

35% респондентів вважають, що справи в Україні йдуть у правильному напрямку, 39% – у неправильному, 26% – не визначилися з цього питання.

 
 

Зазначається, що найкраще оцінюють напрямок розвитку країни на Заході, найгірше – на Сході. Більш оптимістичною залишається  молодь та виборці "Слуги народу".

Згідно графіку спостереження, рівень позитивного оцінювання руху країни почав зростати з квітня. Загалом же за 8 років подібний рівень оптимізму спостерігався у квітні 2014-го – 34%.

Протягом 6-10 липня методом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face) соціологи опитали 2000 респондентів від 18 років і старше. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.

Українська правда
Теми: соціологія
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