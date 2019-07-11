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Уровень оптимизма украинцев – самый большой за последние 8 лет

Четверг, 11 июля 2019, 11:55

Треть украинцев считают, что страна движется в правильном направлении.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 6-10 июля 2019 года, обнародованные на сайте.

35% респондентов считают, что дела в Украине идут в правильном направлении, 39% - в неправильном, 26% – не определились по этому вопросу.

 
 

Отмечается, что лучше оценивают направление развития страны на Западе, хуже всего - на Востоке. Более оптимистичной остается молодежь и избиратели "Слуги народа".

Согласно графику наблюдения, уровень положительного оценивания движения страны начал расти с апреля. Всего же за 8 лет подобный уровень оптимизма наблюдался в апреле 2014-го - 34%.

В течение 6-10 июля методом личного формализованного интервью (face-to-face) социологи опросили 2000 респондентов от 18 лет и старше. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Украинская правда
Темы: социология
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