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В Україні буде прохолодно, а в суботу ще й задощить

Четвер, 11 липня 2019, 13:13

У п'ятницю і суботу в Україні збережеться прохолодна погода, місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами.

Про це, посилаючись на дані Укргідрометцентру, повідомляє в четвер "Інтерфакс-Україна".

Вночі 12 липня без опадів, вдень місцями короткочасні дощі, грози. Вітер північно-західний, західний 5-10 м/с.

Температура вночі 8-13°, на узбережжі морів до 17°; вдень 18-23°, на півдні та сході країни 24-26°; в Карпатах вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°.

У Києві вночі в п'ятницю без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, можлива гроза. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 20-22°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в столиці 12 липня найвища температура вдень була зафіксована на позначці 35,1 градусів тепла в 1922 році, найнижча вночі – на позначці 9,4 градусів вище нуля – в 1904.

У суботу вночі в Україні без опадів, вдень повсюдно, крім південних і більшості центральних областей, очікуються невеликі короткочасні дощі, місцями грози. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 9-14°, на півдні до 17°, вдень 20-25°, на півдні та сході країни 23-28°; в Карпатах вночі 5-10°, вдень 11-16°.

У Києві вночі в суботу без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ, можлива гроза. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 22-24°.

11 липня о 9 годині температура води в Чорному і Азовському морях була 22-24°, біля Одеси і Приморського 17-19°, в Дніпрі в межах Києва 19°.

Теми: погода
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