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В Украине будет прохладно, а в субботу местами пройдут дожди

Четверг, 11 июля 2019, 13:13

В пятницу и субботу в Украине сохранится прохладная погода, местами пройдут кратковременные дожди с грозами.

Об этом, ссылаясь на данные Укргидрометцентра, сообщает в четверг "Интерфакс-Украина".

Ночью 12 июля без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, западный 5-10 м/с.

Температура ночью 8-13°, на побережье морей до 17°; днем 18-23°, на юге и востоке страны 24-26°; в Карпатах ночью 3-8° тепла, днем 7-12°.

В Киеве ночью в пятницу без осадков, днем местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 20-22°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в столице 12 июля самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 35,1 градусов тепла в 1922 году, самая низкая ночью – на отметке 9,4 градусов выше ноля - в 1904.

В субботу ночью в Украине без осадков, днем повсеместно, кроме южных и большинства центральных областей, ожидаются небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 9-14°, на юге до 17°, днем 20-25° , на юге и востоке страны 23-28°; в Карпатах ночью 5-10°, днем 11-16°.

В Киеве ночью в субботу без осадков, днем небольшой кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 22-24°.

11 июля в 9 часов температура воды в Черном и Азовском морях была 22-24°, возле Одессы и Приморского 17-19°, в Днепре в пределах Киева 19°.

Темы: погода
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