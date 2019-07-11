Суд ЄС може скасувати санкції щодо Януковича і Ко – ГПУ
Суд Європейського Союзу найближчим часом може анулювати санкції стосовно екс-президента України Віктора Януковича та його оточення.
Про це повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган у Facebook.
"Найближчим часом Судом Європейського Союзу можуть бути винесені рішення за позовами В. Януковича, О. Януковича, О. Клименка, С. Арбузова, В. Пшонки, А. Пшонки та А. Клюєва щодо скасування санкцій ЄС, продовження яких здійснювалось Радою ЄС протягом 2016-2018 років", - написала вона.
Сарган відзначила, що сторонами у відповідних судових процесах є згадані екс-високопосадовці та Рада ЄС.
"Рішення Суду ЄС жодним чином не вплинуть на хід розслідувань щодо згаданих осіб, які здійснюються правоохоронними органами України", - написала Сарган.
Вона також додала, що чинні санкції ЄС щодо 12 колишніх українських високопосадовців та їхнього найближчого оточення були продовжені у березні 2019 року і залишатимуться чинними.
"За результатами судових рішень та їхнього аналізу буде більш детальна інформація", - підсумувала Сарган.
Нагадаємо:
- 4 березня ЄС оприлюднив рішення про продовження санкцій проти Януковича і 11 його соратників до 6 березня 2020 року.
- У ЄС тоді вирішили виключити із санкційного списку екс-главу адміністрації президента Януковича Андрія Клюєва. У ГПУ запевняли, що роблять все можливе, аби довести розслідування щодо Клюєва до кінця.
- Санкції проти Януковича і його оточення було запроваджені у березні 2014 року.
- В цілому у списку санкцій ЄС перебуває 170 осіб і 44 організації.
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