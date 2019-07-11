Суд ЕС может отменить санкции в отношении Януковича и Ко – ГПУ

Суд Европейского Союза в ближайшее время может аннулировать санкции в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.

"В ближайшее время Судом Европейского Союза могут быть вынесены решения по искам В.Януковича, А. Януковича, А. Клименко, С. Арбузова, В. Пшонки, А. Пшонки и А. Клюева об отмене санкций ЕС, продолжение которых осуществлялось Советом ЕС в течение 2016-2018 годов", - написала она.

Сарган отметила, что сторонами в соответствующих судебных процессах являются упомянутые экс-чиновники и Совет ЕС.

"Решение суда ЕС никоим образом не повлияют на ход расследований относительно упомянутых лиц, осуществляемых правоохранительными органами Украины", - написала Сарган.

Она также добавила, что действующие санкции ЕС в отношении 12 бывших украинских чиновников и их ближайшего окружения были продлены в марте 2019 года и будут оставаться в силе.

"По результатам судебных решений и их анализа будет более детальная информация", - подытожила Сарган.

Напомним: