Суд ЕС может отменить санкции в отношении Януковича и Ко – ГПУ
Суд Европейского Союза в ближайшее время может аннулировать санкции в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения.
Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.
"В ближайшее время Судом Европейского Союза могут быть вынесены решения по искам В.Януковича, А. Януковича, А. Клименко, С. Арбузова, В. Пшонки, А. Пшонки и А. Клюева об отмене санкций ЕС, продолжение которых осуществлялось Советом ЕС в течение 2016-2018 годов", - написала она.
Сарган отметила, что сторонами в соответствующих судебных процессах являются упомянутые экс-чиновники и Совет ЕС.
"Решение суда ЕС никоим образом не повлияют на ход расследований относительно упомянутых лиц, осуществляемых правоохранительными органами Украины", - написала Сарган.
Она также добавила, что действующие санкции ЕС в отношении 12 бывших украинских чиновников и их ближайшего окружения были продлены в марте 2019 года и будут оставаться в силе.
"По результатам судебных решений и их анализа будет более детальная информация", - подытожила Сарган.
Напомним:
- 4 марта ЕС обнародовал решение о продлении санкций против Януковича и 11 его соратников до 6 марта 2020 года.
- В ЕС тогда решили исключить из санкционного списка экс-главу администрации президента Януковича Андрея Клюева. В ГПУ тогда уверяли, что делают все возможное, чтобы довести расследование по Клюеву до конца.
- Санкции против Януковича и его окружения были введены в марте 2014 года.
- В целом в список санкций ЕС внесены 170 человек и 44 организации.