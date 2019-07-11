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Мінрегіон хоче відкрити дитячі ігрові зони в судах

Четвер, 11 липня 2019, 13:39

Джерело: прес-центр Кабінету міністрів

У нових приміщеннях судів планують облаштувати дитячі ігрові зони та "маленькі свідки" – кімнати для неповнолітніх, які мають давати свідчення на засіданнях.

Заступник очільника Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Лев Парцхаладзе:

"У чинному ДБН (державні будівельні норми - ред.) не враховуються випадки, коли учасниками судового процесу можуть бути діти і вони мають надавати свідчення. А для якості і ефективності цих свідчень дитині потрібна сприятлива і дружелюбна атмосфера, правильне налаштування. Тому зараз, оновлюючи ці норми, одна з пропозицій – дитяча ігрова зона у публічному просторі судів – baby room – та окреме приміщення для надання свідчень неповнолітніми свідками".

Деталі: Автори будівельної норми орієнтуються на приміщення судів у країнах Європи. 

Зразковими називають польські суди, де кімнати для дітей-свідків обладнані камерами, мікрофонами та дзеркальним вікном, що веде у залу засідань.

Вигляд кімнати має відрізнятися від інтер’єру самої судової установи, щоб дитина не отримала психологічну травму.

Українська правда
Теми: суд
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