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Минрегион хочет открыть детские игровые зоны в судах

Четверг, 11 июля 2019, 13:39

Источник: пресс-центр Кабинета министров

В новых помещениях судов планируют обустроить детские игровые зоны и "маленькие свидетели" - комнаты для несовершеннолетних, дающих показания.

Замглавы Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе:

"В действующем ГСН (государственные строительные нормы – ред.) не учитываются случаи, когда участниками судебного процесса могут быть дети и они должны давать показания. А для качества и эффективности этих свидетельств ребенку нужна благоприятная и дружелюбная атмосфера, правильный настрой. Поэтому сейчас, обновляя эти нормы, одно из предложений – детская игровая зона в публичном пространстве судов - baby room - и отдельное помещение для дачи показаний несовершеннолетними свидетелями".

Детали: Авторы строительной нормы ориентируются на помещения судов в странах Европы.

Образцовыми считают польские суды, где комнаты для детей-свидетелей оборудованы камерами, микрофонами и зеркальным окном в зал заседаний.

Вид комнаты должен отличаться от интерьера судебного учреждения, чтобы ребенок не получил психологическую травму.

Украинская правда

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Темы: суд
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