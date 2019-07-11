До виборів вже надрукували 53 мільйона бюлетенів

Станом на 11 липня, поліграфкомбінат "Україна" виготовив 84% бюлетенів на дострокові вибори в Раду.

Про це на брифінгу заявив директор поліграфкомбінату "Україна" Юрій Онищенко, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Державний поліграфкомбінат надрукував для позачергових виборів народних депутатів, 53 млн. 500 тисяч виборчих бюлетенів, це 84% від необхідного", - зазначив директор комбінату додавши, що сировина для друку, вітчизняного виробництва, а самі бюлетені мають вісім ступенів захисту.

Директор поліграфкомбінату "Україна" запевнив, що друк всіх бюлетенів буде завершено не пізніше, ніж за шість днів до дня голосування, зазначивши, що в процесі їх виготовлення задіяно 800 співробітників.

Онищенко заявив, що якщо скласти всі бюлетені, які будуть надруковані, один на одного, то їх висота буде дорівнювати найвищій вершині Африки - Кіліманджаро, висота якої 5895 метрів.

Як зазначила голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук, дизайн бюлетенів на позачергових виборах відрізняється від дизайну попередніх виборів.

"На бюлетені зображений стилізований купол Верховної Ради, в дуже сучасному стилі, такого дизайну в минулому не було, і за це ми дуже вдячні комбінату "Україна", тому що це вони запропонували нам такий дизайн", - розповіла вона.

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