Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

До виборів вже надрукували 53 мільйона бюлетенів

Четвер, 11 липня 2019, 14:43

Станом на 11 липня, поліграфкомбінат "Україна" виготовив 84% бюлетенів на дострокові вибори в Раду.

Про це на брифінгу заявив директор поліграфкомбінату "Україна" Юрій Онищенко, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Державний поліграфкомбінат надрукував для позачергових виборів народних депутатів, 53 млн. 500 тисяч виборчих бюлетенів, це 84% від необхідного", - зазначив директор комбінату додавши, що сировина для друку, вітчизняного виробництва, а самі бюлетені мають вісім ступенів захисту.

Директор поліграфкомбінату "Україна" запевнив, що друк всіх бюлетенів буде завершено не пізніше, ніж за шість днів до дня голосування, зазначивши, що в процесі їх виготовлення задіяно 800 співробітників.

Онищенко заявив, що якщо скласти всі бюлетені, які будуть надруковані, один на одного, то їх висота буде дорівнювати найвищій вершині Африки - Кіліманджаро, висота якої 5895 метрів.

Як зазначила голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук, дизайн бюлетенів на позачергових виборах відрізняється від дизайну попередніх виборів.

"На бюлетені зображений стилізований купол Верховної Ради, в дуже сучасному стилі, такого дизайну в минулому не було, і за це ми дуже вдячні комбінату "Україна", тому що це вони запропонували нам такий дизайн", - розповіла вона.

Нагадаємо:

  • Вибори до Верховної ради повинні відбутися 21 липня.
  • Згідно з результатами опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 6-10 липня шанси пройти в Раду мають: "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Європейська Солідарність", "Голос" і "Батьківщина".

Теми: вибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Усі новини...
вибори
Путін хоче отримати рекордні 80% підтримки на виборах - ЗМІ
Трамп обіцяє змагатись за посаду президента США, навіть якщо його посадять
Партія Сунака може піти на вибори навесні, щоб уникнути поразки – ЗМІ
Останні новини
16:10
"Хабар через паркан": справу нардепки Марченко передали в суд
16:05
Канабіс у 1,5 раза підвищує ризик деяких ускладнень під час вагітності: дослідження
15:51
Шольц: Другу систему Patriot від Німеччини розгорнуть в Україні ще цього року
15:50
фотоУ Києві підготували пересувні котельні на випадок відсутності обігріву через обстріли
15:35
відеоКомандувач Повітряних сил показав, як "Шахед" збивають "Іглою" з тепловізійним обладнанням
15:33
Шмигаль розповів про нові реформи, які готує Україна
15:24
Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС
15:22
У ЄС можуть запропонувати нову процедуру переговорів про вступ для України
15:18
фотоУламок ракети в Києві пошкодив і висотки ЖК Urban park
15:10
На заправках "Укрнафти" встановили дротові телефони: у компанії пояснили навіщо
Усі новини...
Реклама: