К выборам уже напечатали 53 миллиона бюллетеней 

По состоянию на 11 июля, полиграфкомбинатом "Украина" изготовлено 84% бюллетеней на досрочные выборы в Раду.

Об этом на брифинге заявил директор полиграфкомбината "Украина" Юрий Онищенко, сообщает Интерфакс-Украина.

"Государственный полиграфкомбинат напечатал для внеочередных выборов народных депутатов, 53 млн. 500 тысяч избирательных бюллетеней, это 84% от необходимого", - отметил директор комбината добавив, что сырьё для печати, отечественного производства, а сами бюллетени имеют восемь степеней защиты.

Директор полиграфкомбината "Украина" заверил, что печать всех бюллетеней будет завершена не позднее, чем за шесть дней до дня голосования, отметив, что в процессе их изготовления задействовано 800 сотрудников.

Онищенко заявил, что если сложить все бюллетени, которые будут напечатаны, друг на друга, то их высота будет равняться наивысшей вершине Африке Килиманджаро, высота которой 5895 метров.

Как отметила глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук, дизайн бюллетеней на внеочередных выборах отличается от дизайна предыдущих выборов.

"На бюллетене изображен стилизованный купол Верховной Рады, в очень современном стиле, такого дизайна в прошлом не было, и за это мы очень благодарны комбинату "Украина", потому что это они предложили нам такой дизайн", - рассказала она.

Напомним: