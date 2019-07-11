Рада ратифікувала угоду про зону вільної торгівлі з Ізраїлем

Верховна Рада ратифікувала у четвер міжнародну угоду про вільну торгівлю між Україною та Ізраїлем.

Як повідомляє "Європейська правда", за законопроект №0223 проголосували 230 народних депутатів.

У січні 2019 року після понад п’яти років переговорів Україна та Ізраїль підписали угоду про вільну торгівлю товарами.

Нова ЗВТ передбачає фактично повне скасування ввізних мит на промислові товари, за виключенням ювелірних виробів. Більшість мит на ці товари – близько 80% з боку Ізраїлю та 70% з боку України – мають бути скасовані одразу після набуття чинності угоди.

Угода також містить досить складну систему взаємних поступок у торгівлі сільськогосподарськими товарами та харчовою продукцією.

Детальніше про ЗВТ з Ізраїлем читайте тут: "Вільна торгівля та нічого зайвого: що дає Україні ЗВТ із Ізраїлем".