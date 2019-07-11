Рада ратифицировала соглашение о зоне свободной торговли с Израилем

Верховная Рада ратифицировала в четверг международное соглашение о свободной торговле между Украиной и Израилем.

Как сообщает "Европейская правда", за законопроект №0223 проголосовали 230 народных депутатов.

В январе 2019 года после более пяти лет переговоров Украина и Израиль подписали соглашение о свободной торговле товарами.

Новая ЗСТ предусматривает фактически полную отмену ввозных пошлин на промышленные товары, за исключением ювелирных изделий. Большинство пошлин на эти товары - около 80% со стороны Израиля и 70% со стороны Украины - должны быть отменены сразу после вступления в силу соглашения.

Соглашение также содержит довольно сложную систему взаимных уступок в торговле сельскохозяйственными товарами и пищевой продукцией.

Подробнее о ЗСТ с Израилем читайте здесь: "Свободная торговля и ничего лишнего: что дает Украине ЗСТ с Израилем".