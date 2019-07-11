Головного митника Волині розшукують за хабар на третину мільйона

Начальника Волинської митниці Державної фіскальної служби оголосили в розшук через підозру в хабарництві та зловживанні службовим становищем.

Про це повідомила Прокуратура Київської області.

Чотирьох митників, у тому числі керівника митниці, підозрюють у скоєнні злочину за ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 359 Кримінального кодексу. Фігурантам загрожує покарання до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

"Зокрема, доведено, що в 2017 році через Волинську митницю ДФС з Республіки Польща на територію України реально ввезено спецтехніку. Однак з метою ухилення від сплати до державного бюджету митних платежів посадові особи митниці вивезення товару провели лише на паперах, в дійсності ж техніка лишилась на території України", - ідеться у повідомленні.

Митники, взявши хабар за безперешкодний проїзд через державний кордон, завдали збитків державі на суму понад 300 тис. грн.

Крім того, голова митниці незаконно придбав "спеціальний технічний засіб для отримання конфіденційної інформації". Його вилучили під час слідчих дій.

За даними прокуратури, підозрюваний збирав компромат на свого підлеглого - начальника митного посту, та членів його сім´ї.

У зв’язку з цим триває досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.182 КК (незаконне збирання та зберігання конфіденційної інформації про особу).