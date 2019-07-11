Главного таможенника Волыни разыскивают за взятку на треть миллиона

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Четверг, 11 июля 2019, 15:31

Начальника Волынской таможни Государственной фискальной службы объявили в розыск по подозрению во взяточничестве и злоупотреблении служебным положением.

Об этом сообщила Прокуратура Киевской области.

Отмечается, что из Польши в Украину в 2017 году завезли спецтехнику для ремонта дорог. Затем ее якобы вывезли обратно в Польшу, о чем записали в документах, а на самом деле техника осталась в Украине.

"С целью уклонения от уплаты в государственный бюджет таможенных платежей должностные лица таможни вывоз товара провели только на бумаге", - говорится в сообщении.

Таможенники, получив взятку за беспрепятственный проезд через государственную границу, нанесли ущерб государству на сумму свыше 300 тыс. грн.

Их подозревают в совершении преступления по ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 359 Уголовного кодекса.

Украинская правда

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