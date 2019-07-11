Главного таможенника Волыни разыскивают за взятку на треть миллиона

Начальника Волынской таможни Государственной фискальной службы объявили в розыск по подозрению во взяточничестве и злоупотреблении служебным положением.

Об этом сообщила Прокуратура Киевской области.

Четырех таможенников подозревают в совершении преступления по ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 359 Уголовного кодекса. Фигурантам грозит наказание до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"В частности, доказано, что в 2017 году через Волынскую таможню ДФС из Польши на территорию Украины реально ввезено спецтехнику. Однако с целью уклонения от уплаты в государственный бюджет таможенных платежей должностные лица таможни вывоз товара провели только на бумаге, в действительности же техника осталась на территории Украины", - говорится в сообщении.

Таможенники, получив взятку за беспрепятственный проезд через границу, нанесли ущерб государству на сумму свыше 300 тыс. грн.

Кроме того, глава таможни незаконно приобрел "специальное техническое средство для получения конфиденциальной информации". Его изъяли в ходе следствия.

По данным прокуратуры, подозреваемый собирал компромат на своего подчиненного – начальника таможенного поста, и членов его семьи.

В связи с этим продолжается досудебное расследование уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.182 УК (незаконный сбор и хранение конфиденциальной информации о лице).