Главного таможенника Волыни разыскивают за взятку на треть миллиона

Начальника Волынской таможни Государственной фискальной службы объявили в розыск по подозрению во взяточничестве и злоупотреблении служебным положением.

Об этом сообщила Прокуратура Киевской области.

Отмечается, что из Польши в Украину в 2017 году завезли спецтехнику для ремонта дорог. Затем ее якобы вывезли обратно в Польшу, о чем записали в документах, а на самом деле техника осталась в Украине.

"С целью уклонения от уплаты в государственный бюджет таможенных платежей должностные лица таможни вывоз товара провели только на бумаге", - говорится в сообщении.

Таможенники, получив взятку за беспрепятственный проезд через государственную границу, нанесли ущерб государству на сумму свыше 300 тыс. грн.

Их подозревают в совершении преступления по ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 359 Уголовного кодекса.