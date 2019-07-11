Зеленський звільнив ще одного начальника управління СБУ

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Четвер, 11 липня 2019, 16:08

Президент Володимир Зеленський звільнив начальника управління Служби безпеки в Кіровоградській області Олега Аркушу.

Про це свідчить указ від 11 липня, оприлюднений на сайті глави держави.

"Звільнити Аркушу Олега Миколайовича з посади начальника управління СБУ в Кіровоградській області", – йдеться в документі.

Генерал-майор Олег Аркуша очолював кіровоградське управління СБУ з жовтня 2015 року.

У період з 19.09.2013 – 26.02.2014 року займав посаду заступника начальника УСБУ у Львівській області – начальника відділу "К".

Українська правда

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Теми: СБУ Зеленський


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