Зеленський звільнив ще одного начальника управління СБУ
Четвер, 11 липня 2019, 16:08
Президент Володимир Зеленський звільнив начальника управління Служби безпеки в Кіровоградській області Олега Аркушу.
Про це свідчить указ від 11 липня, оприлюднений на сайті глави держави.
"Звільнити Аркушу Олега Миколайовича з посади начальника управління СБУ в Кіровоградській області", – йдеться в документі.
Генерал-майор Олег Аркуша очолював кіровоградське управління СБУ з жовтня 2015 року.
У період з 19.09.2013 – 26.02.2014 року займав посаду заступника начальника УСБУ у Львівській області – начальника відділу "К".
Українська правда