Зеленский уволил еще одного начальника управления СБУ
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Четверг, 11 июля 2019, 16:08
Президент Владимир Зеленский уволил начальника управления Службы безопасности в Кировоградской области Олега Аркушу.
Об этом свидетельствует указ от 11 июля, обнародованный на сайте главы государства.
"Освободить Аркушу Олега Николаевича от должности начальника управления СБУ в Кировоградской области", - говорится в документе.
Генерал-майор Олег Аркуша возглавлял кировоградское управление СБУ с октября 2015 года.
В период с 19.09.2013 - 26.02.2014 года занимал должность заместителя начальника УСБУ во Львовской области - начальника отдела "К".
Украинская правда
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