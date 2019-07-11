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Зеленский уволил еще одного начальника управления СБУ

Четверг, 11 июля 2019, 16:08

Президент Владимир Зеленский уволил начальника управления Службы безопасности в Кировоградской области Олега Аркушу.

Об этом свидетельствует указ от 11 июля, обнародованный на сайте главы государства.

"Освободить Аркушу Олега Николаевича от должности начальника управления СБУ в Кировоградской области", - говорится в документе.

Генерал-майор Олег Аркуша возглавлял кировоградское управление СБУ с октября 2015 года.

В период с 19.09.2013 - 26.02.2014 года занимал должность заместителя начальника УСБУ во Львовской области - начальника отдела "К".

Украинская правда
Темы: СБУЗеленский
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