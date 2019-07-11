Зеленский уволил еще одного начальника управления СБУ

Президент Владимир Зеленский уволил начальника управления Службы безопасности в Кировоградской области Олега Аркушу.

Об этом свидетельствует указ от 11 июля, обнародованный на сайте главы государства.

"Освободить Аркушу Олега Николаевича от должности начальника управления СБУ в Кировоградской области", - говорится в документе.

Генерал-майор Олег Аркуша возглавлял кировоградское управление СБУ с октября 2015 года.

В период с 19.09.2013 - 26.02.2014 года занимал должность заместителя начальника УСБУ во Львовской области - начальника отдела "К".