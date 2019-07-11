Світоліна зупинилась за крок до фіналу Вімблдону

Українська тенісистка Еліна Світоліна поступилася румунці Сімоні Халеп у півфіналі Вімблдону.

Румунська тенісистка перемогла першу ракетку України у двох сетах - 1:6, 3:6.

Матч між суперницями тривав 1 годину 12 хвилин.

У фіналі Халеп зустрінеться з переможницею пари Серена Вільямс - Барбора Стрицова. Незважаючи на виліт, вихід Світоліної до півфіналу найпрестижнішого травяного турніру серії Великого Шолому став найкращим досягненням українців на Вімблдоні.