Свитолина остановилась в шаге от финала Уимблдона
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Четверг, 11 июля 2019, 16:42
Украинская теннисистка Элина Свитолина уступила румынке Симоне Халеп в полуфинале Уимблдона.
Румынская теннисистка победила первую ракетку Украины в двух сетах - 1:6, 3:6.
Матч между соперницами длился 1 час 12 минут.
В финале Халеп встретится с победительницей пары Серена Уильямс - Барбора Стрицова.
Несмотря на вылет, выход Свитолиной в полуфинал самого престижного травяного турнира серии Большого Шлема стал лучшим достижением украинцев на Уимблдоне.
Евгений Будерацкий, УП
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