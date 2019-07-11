Свитолина остановилась в шаге от финала Уимблдона

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Четверг, 11 июля 2019, 16:42

Украинская теннисистка Элина Свитолина уступила румынке Симоне Халеп в полуфинале Уимблдона.

Румынская теннисистка победила первую ракетку Украины в двух сетах - 1:6, 3:6.

Матч между соперницами длился 1 час 12 минут.

В финале Халеп встретится с победительницей пары Серена Уильямс - Барбора Стрицова.

Несмотря на вылет, выход Свитолиной в полуфинал самого престижного травяного турнира серии Большого Шлема стал лучшим достижением украинцев на Уимблдоне.

Евгений Будерацкий, УП

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Темы: спорт


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