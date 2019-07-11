За "Кузню на Рибальському" Порошенко отримав $235,8 млн
Вартість продажу компанії "Кузня на Рибальському", яка належала інвестиційному фонду колишнього президента Петра Порошенка і народному депутату від "БПП" Ігорю Кононенку склала 300,01 мільйонів доларів.
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна, посилаючись на звітність інвестфонду "ВІК"
Зазначається, що Порошенку належало 73,9% акцій "Кузні", ще 20,1% акцій належали Кононенку.
Компанія Сергія Тігіпка, який викупив завод, заплатила фонду Порошенка 235,8 мільйона доларів, Кононенку 64,21 мільйона доларів.
В той же час, за інформацією журналістів Bihus.info, напередодні продажу заводу, у серпні 2018 року, з його управління вивели нерухомість, загальна площа якої складає близько 6000 квадратних метрів.
Нагадаємо:
- 28 лютого 2019 року повідомлялось, що нові власники "Кузні" планують збудувати на території підприємства житловий комплекс.
- Завод "Кузня на Рибальському" (раніше "Ленінська Кузня") був створений у 1862 році.
- У 1995 році його придбав Петро Порошенко, бізнес-активами якого управляє фонд Прайм Ессетс Капітал.
- З початком війни на Донбасі завод освоїв виробництво нових розробок оборонного призначення. Там випускають бойові модулі і бронемашини, а також гранатомети і зенітні установки.
- З 2016 року Кабінет міністрів дозволив заводу здійснювати експорт товарів військового значення. Це допомогло підприємству, яке щорічно несло багатомільйонні збитки, збільшити замовлення.
- У 2017 році його прибуток становив 18,6 млн грн, а виручка - 776 млн грн.
- Восени 2018 року група "ТАС" Сергія Тігіпка придбала ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському".
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