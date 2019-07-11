За "Кузню на Рибальському" Порошенко отримав $235,8 млн

Вартість продажу компанії "Кузня на Рибальському", яка належала інвестиційному фонду колишнього президента Петра Порошенка і народному депутату від "БПП" Ігорю Кононенку склала 300,01 мільйонів доларів.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна, посилаючись на звітність інвестфонду "ВІК"

Зазначається, що Порошенку належало 73,9% акцій "Кузні", ще 20,1% акцій належали Кононенку.

Компанія Сергія Тігіпка, який викупив завод, заплатила фонду Порошенка 235,8 мільйона доларів, Кононенку 64,21 мільйона доларів.

В той же час, за інформацією журналістів Bihus.info, напередодні продажу заводу, у серпні 2018 року, з його управління вивели нерухомість, загальна площа якої складає близько 6000 квадратних метрів.

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