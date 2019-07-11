За "Кузню на Рыбацком" Порошенко получил $ 235,8 млн

Стоимость продажи компании "Кузни на Рыбальском", которая принадлежала инвестиционному фонду бывшего президента Петра Порошенко и народному депутату Игорю Кононенко составила 300,01 миллионов долларов.составила.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, ссылаясь на отчетности инвестфонда "ВИК"

Отмечается, что Порошенку принадлежало 73,9% акций "Кузни". Еще 20,1% акций принадлежали компании народного депутата от "БПП" Игорю Кононенко.

Компания Сергея Тигипко, выкупила завод, заплатив Порошенко 235,8 миллиона долларов, Кононенко 64,21 миллиона долларов.

В то же время, по информации журналистов Bihus.info, накануне продажи завода, в августе 2018 года, с его управления вывели недвижимость, общая площадь которой составляет около 6000 квадратных метров.

Напомним: