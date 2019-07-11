За "Кузню на Рыбацком" Порошенко получил $ 235,8 млн
Стоимость продажи компании "Кузни на Рыбальском", которая принадлежала инвестиционному фонду бывшего президента Петра Порошенко и народному депутату Игорю Кононенко составила 300,01 миллионов долларов.составила.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина, ссылаясь на отчетности инвестфонда "ВИК"
Отмечается, что Порошенку принадлежало 73,9% акций "Кузни". Еще 20,1% акций принадлежали компании народного депутата от "БПП" Игорю Кононенко.
Компания Сергея Тигипко, выкупила завод, заплатив Порошенко 235,8 миллиона долларов, Кононенко 64,21 миллиона долларов.
В то же время, по информации журналистов Bihus.info, накануне продажи завода, в августе 2018 года, с его управления вывели недвижимость, общая площадь которой составляет около 6000 квадратных метров.
Напомним:
- 28 февраля 2019 сообщалось, что новые владельцы "Кузни" планируют построить на территории предприятия жилой комплекс.
- Завод "Кузня на Рыбальском" (ранее "Ленинская Кузня") был создан в 1862 году.
- В 1995 году его приобрел Петр Порошенко, бизнес-активами которого управляет фонд Прайм Эссетс Капитал.
- С началом войны на Донбассе завод освоил производство новых разработок оборонного назначения. Там выпускают боевые модули и бронемашины, а также гранатометы и зенитные установки.
- С 2016 года Кабинет министров разрешил заводу осуществлять экспорт товаров военного значения. Это помогло предприятию, которое ежегодно несло многомиллионные убытки, увеличить заказы.
- В 2017 году его прибыль составила 18,6 млн грн, а выручка - 776 млн грн.
- Восени 2018 року група "ТАС" Сергія Тігіпка придбала ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському".