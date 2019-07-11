Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кримській судді дали 12 років в’язниці за держзраду

Четвер, 11 липня 2019, 18:29

Вперше від початку російської агресії кримську суддю-зрадницю заочно позбавили волі з конфіскацією всього належного майна.

Про це повідомляє у четвер прес-служба Генеральної прокуратури.

За її даними, йдеться про суддю Апеляційного суду Криму, яка умисно з березня 2014 року по 2017 рік "забезпечила становлення та зміцнення окупаційної влади Російської Федерації шляхом безпосередньої участі в утворенні та функціонуванні незаконно створених російських окупаційних органів" у Криму.

Згідно з повідомленням, 11 липня Святошинський районний суд Києва заочно визнав суддю винною у державній зраді та призначив їй позбавлення волі строком 12 років з конфіскацією всього належного майна.

Українська правда
Теми: Кримсудв'язницяокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Усі новини...
Крим
Окупанти повідомляють про вибухи у Севастополі
Залужний про повернення Криму: Мені начхати, мене ніхто не зупинить
"Слуга" Слюсарєв після вторгнення став власником заводу "Рапід" і фірм у трьох країнах – ЗМІ
Останні новини
16:10
"Хабар через паркан": справу нардепки Марченко передали в суд
16:05
Канабіс у 1,5 раза підвищує ризик деяких ускладнень під час вагітності: дослідження
15:51
Шольц: Другу систему Patriot від Німеччини розгорнуть в Україні ще цього року
15:50
фотоУ Києві підготували пересувні котельні на випадок відсутності обігріву через обстріли
15:35
відеоКомандувач Повітряних сил показав, як "Шахед" збивають "Іглою" з тепловізійним обладнанням
15:33
Шмигаль розповів про нові реформи, які готує Україна
15:24
Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС
15:22
У ЄС можуть запропонувати нову процедуру переговорів про вступ для України
15:18
фотоУламок ракети в Києві пошкодив і висотки ЖК Urban park
15:10
На заправках "Укрнафти" встановили дротові телефони: у компанії пояснили навіщо
Усі новини...
Реклама: