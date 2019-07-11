Кримській судді дали 12 років в’язниці за держзраду

Вперше від початку російської агресії кримську суддю-зрадницю заочно позбавили волі з конфіскацією всього належного майна.

Про це повідомляє у четвер прес-служба Генеральної прокуратури.

За її даними, йдеться про суддю Апеляційного суду Криму, яка умисно з березня 2014 року по 2017 рік "забезпечила становлення та зміцнення окупаційної влади Російської Федерації шляхом безпосередньої участі в утворенні та функціонуванні незаконно створених російських окупаційних органів" у Криму.

Згідно з повідомленням, 11 липня Святошинський районний суд Києва заочно визнав суддю винною у державній зраді та призначив їй позбавлення волі строком 12 років з конфіскацією всього належного майна.