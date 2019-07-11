Кримській судді дали 12 років в’язниці за держзраду

7409 переглядів
Четвер, 11 липня 2019, 18:29

Вперше від початку російської агресії кримську суддю-зрадницю заочно позбавили волі з конфіскацією всього належного майна.

Про це повідомляє у четвер прес-служба Генеральної прокуратури.

За її даними, йдеться про суддю Апеляційного суду Криму, яка умисно з березня 2014 року по 2017 рік "забезпечила становлення та зміцнення окупаційної влади Російської Федерації шляхом безпосередньої участі в утворенні та функціонуванні незаконно створених російських окупаційних органів" у Криму.

Згідно з повідомленням, 11 липня Святошинський районний суд Києва заочно визнав суддю винною у державній зраді та призначив їй позбавлення волі строком 12 років з конфіскацією всього належного майна.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Крим суд в'язниця окупація


powered by lun.ua
Матеріали за темою
У Росії показово "зменшили" терміни 4 кримським татарам, залишивши їх у в’язниці 11 липня 2019, 15:02
Клімкін: З Лавровим говорив двічі про Крим і Донбас, він став дуже цинічним 11 липня 2019, 11:38
Біля Кремля затримали 7 кримських татар з плакатами "Наші діти не терористи" 10 липня 2019, 12:17
Усі новини
Головні новини
Порошенко відреагував на ініціативу Зеленського щодо його люстрації
Посли країн G7 розкритикували ідеї Зеленського про нову люстрацію
Пєсков розповів, якою була і скільки тривала розмова Зеленського і Путіна
З'явився текст проекту Зеленського про масову люстрацію чиновників
Усі новини
думка

9 помилок, яких припускаються протягом перших 10 хвилин робочого дня

історія

Чому дочку Ярослава Мудрого неправильно називати Анною Руською

психологія

6 ознак, що людина на вас "запала" та ще три, що недоречно "впадаєте" ви