Крымской судье дали 12 лет тюрьмы за госизмену

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Четверг, 11 июля 2019, 18:29

Впервые с начала российской агрессии крымскую судью-изменницу заочно лишили свободы с конфискацией всего имущества.

Об этом сообщает в четверг пресс-служба Генеральной прокуратуры.

По ее данным, речь идет о судье Апелляционного суда Крыма, которая умышленно с марта 2014 по 2017 года "обеспечила становление и укрепление оккупационной власти Российской Федерации путем непосредственного участия в образовании и функционировании незаконно созданных российских оккупационных органов" в Крыму.

Согласно сообщению, 11 июля Святошинский районный суд Киева заочно признал судью виновной в государственной измене и приговорил ее к лишению свободы сроком на 12 лет с конфискацией всего принадлежащего ей имущества.

Украинская правда

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Темы: Крым суд тюрьма оккупация


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