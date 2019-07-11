Зеленський продовжив звільняти очільників РДА: посаду втратили ще 57 чиновників

Президент Володимир Зеленський видав у четвер розпорядження про звільнення з посад 57 голів районних державних адміністрації.

Про це свідчать розпорядження Президента від 11липня №147-№203 включно.

Причиною звільнень є закінчення строку повноважень президента України.

Зокрема, президент звільнив:

Петра Допіряка з посади голови Хотинської РДА Чернівецької області. Ярослава Бартоша з посади голови Сторожинецької РДА адміністрації Чернівецької області. Петра Бескупського з посади голови Сокирянської РДА Чернівецької області. Миколу Савчука з посади голови Путильської РДА Чернівецької області. Євгенію Бойко з посади голови Новоселицької РДА Чернівецької області. Віталія Швеця з посади голови Кельменецької РДА Чернівецької області. Юрія Кітара з посади голови Заставнівської РДА Чернівецької області. Георгія Придія з посади голови Глибоцької РДА Чернівецької області. Віорела Ястремського з посади голови Герцаївської РДА Чернівецької області. Руслана Сенчука з посади голови Вижницької РДА Чернівецької області. Олександра Лісового з посади голови Золотоніської РДА Черкаської області. Василя Довбуша з посади голови Звенигородської РДА Черкаської області. Олену Кравченко-Скалозуб з посади голови Олешківської РДА Херсонської області. Тетяну Гасаненко з посади голови Голопристанської РДА Херсонської області. Ігоря Цвігуненка з посади голови Великоолександрівської РДА Херсонської області. Миколу Шошина з посади голови Чугуївської РДА Харківської області. Івана Котулу з посади голови Сахновщинської РДА Харківської області. Сергія Яцюка з посади голови Коломацької РДА Харківської області. Ігоря Гуріна з посади голови Золочівської РДА Харківської області. Андрія Коноплю з посади голови Зачепилівської РДА Харківської області. Володимира Шарова з посади голови Богодухівської РДА Харківської області. Степана Масельського з посади голови Балаклійської РДА Харківської області. Юрія Головатюка з посади голови Шумської РДА Тернопільської області. Оксану Чайчук з посади голови Чортківської РДА Тернопільської області. Аллу Колодницьку з посади голови Підгаєцької РДА Тернопільської області. Бориса Онищука з посади голови Підволочиської РДА Тернопільської області. Степана Бойка з посади голови Монастириської РДА Тернопільської області. Юліана Сіранта з посади голови Лановецької РДА Тернопільської області. Володимира Козубського з посади голови Кременецької РДА Тернопільської області. Василя Вітрового з посади голови Козівської РДА Тернопільської області. Валерія Савчука з посади голови Збаразької РДА Тернопільської області. Бориса Шипітку з посади голови Заліщицької РДА Тернопільської області. Віталія Батога з посади голови Гусятинської РДА Тернопільської області. Віталія Бебиха з посади голови Бучацької РДА Тернопільської області. Ігоря Гринкевича з посади голови Бережанської РДА Тернопільської області. Володимира Пилипчука з посади голови Рівненської РДА Рівненської області. Сергія Кондрачука з посади голови Здолбунівської РДА Рівненської області. Богдана Левшенюка з посади голови Демидівської РДА Рівненської області. Романа Перепелицю з посади голови Решетилівської РДА Полтавської області. Юрія Коваленка з посади голови Миргородської РДА Полтавської області. Олексія Матюшенка з посади голови Гадяцької РДА Полтавської області. Василя Жосана з посади голови Врадіївської РДА Миколаївської області. Сергія Танасова з посади голови Березанської РДА Миколаївської області. Василя Шмигановського з посади голови Яготинської РДА Київської області. Василя Галюка з посади голови Сквирської РДА Київської області. Юрія Клименка з посади голови Переяслав-Хмельницької РДА Київської області. Мирославу Смірнову з посади голови Києво-Святошинської РДА Київської області. Олександра Туренка з посади голови Бориспільської РДА Київської області. Ірину Стареньку з посади голови Богуславської РДА Київської області. Максима Проценка з посади голови Оріхівської РДА Запорізької області. Валерія Кошеленка з посади голови Василівської РДА Запорізької області. Дмитра Лазаренка з посади голови Олевської РДА Житомирської області. Сергія Дмитрука з посади голови Коростенської РДА Житомирської області. Анатолія Шишковського з посади голови Брусилівської РДА Житомирської області. Світлану Назарчук з посади голови Покровської РДА Дніпропетровської області. Ілону Савінську з посади голови Петропавлівської РДА Дніпропетровської області. Лілію Кревську з посади голови Іваничівської РДА Волинської області.

Нагадаємо:

9 липня Президент України Володимир Зеленський за один день звільнив 70 голів райадміністрацій.

11 липня Президент Володимир Зеленський заявив про плани внести зміни до закону про очищення влади і внести у перелік посад, які підпадають під люстрацію, всіх представників влади, які керували країною з 2014 по 2019 роки.