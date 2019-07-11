Зеленський продовжив звільняти очільників РДА: посаду втратили ще 57 чиновників
Президент Володимир Зеленський видав у четвер розпорядження про звільнення з посад 70 голів районних державних адміністрації.
Про це свідчать розпорядження Президента від 11липня №147-№203 включно.
Причиною звільнень є закінчення строку повноважень президента України.
Зокрема, президент звільнив:
- Петра Допіряка з посади голови Хотинської РДА Чернівецької області.
- Ярослава Бартоша з посади голови Сторожинецької РДА адміністрації Чернівецької області.
- Петра Бескупського з посади голови Сокирянської РДА Чернівецької області.
- Миколу Савчука з посади голови Путильської РДА Чернівецької області.
- Євгенію Бойко з посади голови Новоселицької РДА Чернівецької області.
- Віталія Швеця з посади голови Кельменецької РДА Чернівецької області.
- Юрія Кітара з посади голови Заставнівської РДА Чернівецької області.
- Георгія Придія з посади голови Глибоцької РДА Чернівецької області.
- Віорела Ястремського з посади голови Герцаївської РДА Чернівецької області.
- Руслана Сенчука з посади голови Вижницької РДА Чернівецької області.
- Олександра Лісового з посади голови Золотоніської РДА Черкаської області.
- Василя Довбуша з посади голови Звенигородської РДА Черкаської області.
- Олену Кравченко-Скалозуб з посади голови Олешківської РДА Херсонської області.
- Тетяну Гасаненко з посади голови Голопристанської РДА Херсонської області.
- Ігоря Цвігуненка з посади голови Великоолександрівської РДА Херсонської області.
- Миколу Шошина з посади голови Чугуївської РДА Харківської області.
- Івана Котулу з посади голови Сахновщинської РДА Харківської області.
- Сергія Яцюка з посади голови Коломацької РДА Харківської області.
- Ігоря Гуріна з посади голови Золочівської РДА Харківської області.
- Андрія Коноплю з посади голови Зачепилівської РДА Харківської області.
- Володимира Шарова з посади голови Богодухівської РДА Харківської області.
- Степана Масельського з посади голови Балаклійської РДА Харківської області.
- Юрія Головатюка з посади голови Шумської РДА Тернопільської області.
- Оксану Чайчук з посади голови Чортківської РДА Тернопільської області.
- Аллу Колодницьку з посади голови Підгаєцької РДА Тернопільської області.
- Бориса Онищука з посади голови Підволочиської РДА Тернопільської області.
- Степана Бойка з посади голови Монастириської РДА Тернопільської області.
- Юліана Сіранта з посади голови Лановецької РДА Тернопільської області.
- Володимира Козубського з посади голови Кременецької РДА Тернопільської області.
- Василя Вітрового з посади голови Козівської РДА Тернопільської області.
- Валерія Савчука з посади голови Збаразької РДА Тернопільської області.
- Бориса Шипітку з посади голови Заліщицької РДА Тернопільської області.
- Віталія Батога з посади голови Гусятинської РДА Тернопільської області.
- Віталія Бебиха з посади голови Бучацької РДА Тернопільської області.
- Ігоря Гринкевича з посади голови Бережанської РДА Тернопільської області.
- Володимира Пилипчука з посади голови Рівненської РДА Рівненської області.
- Сергія Кондрачука з посади голови Здолбунівської РДА Рівненської області.
- Богдана Левшенюка з посади голови Демидівської РДА Рівненської області.
- Романа Перепелицю з посади голови Решетилівської РДА Полтавської області.
- Юрія Коваленка з посади голови Миргородської РДА Полтавської області.
- Олексія Матюшенка з посади голови Гадяцької РДА Полтавської області.
- Василя Жосана з посади голови Врадіївської РДА Миколаївської області.
- Сергія Танасова з посади голови Березанської РДА Миколаївської області.
- Василя Шмигановського з посади голови Яготинської РДА Київської області.
- Василя Галюка з посади голови Сквирської РДА Київської області.
- Юрія Клименка з посади голови Переяслав-Хмельницької РДА Київської області.
- Мирославу Смірнову з посади голови Києво-Святошинської РДА Київської області.
- Олександра Туренка з посади голови Бориспільської РДА Київської області.
- Ірину Стареньку з посади голови Богуславської РДА Київської області.
- Максима Проценка з посади голови Оріхівської РДА Запорізької області.
- Валерія Кошеленка з посади голови Василівської РДА Запорізької області.
- Дмитра Лазаренка з посади голови Олевської РДА Житомирської області.
- Сергія Дмитрука з посади голови Коростенської РДА Житомирської області.
- Анатолія Шишковського з посади голови Брусилівської РДА Житомирської області.
- Світлану Назарчук з посади голови Покровської РДА Дніпропетровської області.
- Ілону Савінську з посади голови Петропавлівської РДА Дніпропетровської області.
- Лілію Кревську з посади голови Іваничівської РДА Волинської області.
Нагадаємо:
9 липня Президент України Володимир Зеленський за один день звільнив 70 голів райадміністрацій.
11 липня Президент Володимир Зеленський заявив про плани внести зміни до закону про очищення влади і внести у перелік посад, які підпадають під люстрацію, всіх представників влади, які керували країною з 2014 по 2019 роки.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua