Зеленський продовжив звільняти очільників РДА: посаду втратили ще 57 чиновників

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Четвер, 11 липня 2019, 19:15

Президент Володимир Зеленський видав у четвер розпорядження про звільнення з посад 70 голів районних державних адміністрації.

Про це свідчать розпорядження Президента від 11липня №147-№203 включно.

Причиною звільнень є закінчення строку повноважень президента України.

Зокрема, президент звільнив:

  1. Петра Допіряка з посади голови Хотинської РДА Чернівецької області. 
  2. Ярослава Бартоша з посади голови Сторожинецької РДА адміністрації Чернівецької області.
  3. Петра Бескупського з посади голови Сокирянської РДА Чернівецької області.
  4. Миколу Савчука з посади голови Путильської РДА  Чернівецької області.
  5. Євгенію Бойко з посади голови Новоселицької РДА Чернівецької області.
  6. Віталія Швеця з посади голови Кельменецької РДА Чернівецької області.
  7. Юрія Кітара з посади голови Заставнівської РДА Чернівецької області.
  8. Георгія Придія з посади голови Глибоцької РДА Чернівецької області.
  9. Віорела Ястремського з посади голови Герцаївської РДА Чернівецької області.
  10. Руслана Сенчука з посади голови Вижницької РДА Чернівецької області.
  11. Олександра Лісового з посади голови Золотоніської РДА Черкаської області.
  12. Василя Довбуша з посади голови Звенигородської РДА Черкаської області.
  13. Олену Кравченко-Скалозуб з посади голови Олешківської РДА Херсонської області.
  14. Тетяну Гасаненко з посади голови Голопристанської РДА Херсонської області.
  15. Ігоря Цвігуненка з посади голови Великоолександрівської РДА Херсонської області.
  16. Миколу Шошина з посади голови Чугуївської РДА Харківської області.
  17. Івана Котулу з посади голови Сахновщинської РДА Харківської області.
  18. Сергія Яцюка з посади голови Коломацької РДА Харківської області.
  19. Ігоря Гуріна з посади голови Золочівської РДА Харківської області.
  20. Андрія Коноплю з посади голови Зачепилівської РДА Харківської області.
  21. Володимира Шарова з посади голови Богодухівської РДА Харківської області.
  22. Степана Масельського з посади голови Балаклійської РДА Харківської області.
  23. Юрія Головатюка з посади голови Шумської РДА Тернопільської області.
  24. Оксану Чайчук з посади голови Чортківської РДА Тернопільської області.
  25. Аллу Колодницьку з посади голови Підгаєцької РДА Тернопільської області.
  26. Бориса Онищука з посади голови Підволочиської РДА Тернопільської області.
  27. Степана Бойка з посади голови Монастириської РДА Тернопільської області.
  28. Юліана Сіранта з посади голови Лановецької РДА Тернопільської області.
  29. Володимира Козубського з посади голови Кременецької РДА Тернопільської області.
  30. Василя Вітрового з посади голови Козівської РДА Тернопільської області.
  31. Валерія Савчука з посади голови Збаразької РДА Тернопільської області.
  32. Бориса Шипітку з посади голови Заліщицької РДА Тернопільської області.
  33. Віталія Батога з посади голови Гусятинської РДА Тернопільської області.
  34. Віталія Бебиха з посади голови Бучацької РДА Тернопільської області.
  35. Ігоря Гринкевича з посади голови Бережанської РДА Тернопільської області.
  36. Володимира Пилипчука з посади голови Рівненської РДА Рівненської області.
  37. Сергія Кондрачука з посади голови Здолбунівської РДА Рівненської області.
  38. Богдана Левшенюка з посади голови Демидівської РДА Рівненської області.
  39. Романа Перепелицю з посади голови Решетилівської РДА Полтавської області.
  40. Юрія Коваленка з посади голови Миргородської РДА Полтавської області.
  41. Олексія Матюшенка з посади голови Гадяцької РДА Полтавської області.
  42. Василя Жосана з посади голови Врадіївської РДА Миколаївської області.
  43. Сергія Танасова з посади голови Березанської РДА Миколаївської області.
  44. Василя Шмигановського з посади голови Яготинської РДА Київської області.
  45. Василя Галюка з посади голови Сквирської РДА Київської області.
  46. Юрія Клименка з посади голови Переяслав-Хмельницької РДА Київської області.
  47. Мирославу Смірнову з посади голови Києво-Святошинської РДА Київської області.
  48. Олександра Туренка з посади голови Бориспільської РДА Київської області.
  49. Ірину Стареньку з посади голови Богуславської РДА Київської області.
  50. Максима Проценка з посади голови Оріхівської РДА Запорізької області.
  51. Валерія Кошеленка з посади голови Василівської РДА Запорізької області.
  52. Дмитра Лазаренка з посади голови Олевської РДА Житомирської області.
  53. Сергія Дмитрука  з посади голови Коростенської РДА Житомирської області.
  54. Анатолія Шишковського з посади голови Брусилівської РДА Житомирської області.
  55. Світлану Назарчук з посади голови Покровської РДА Дніпропетровської області.
  56. Ілону Савінську з посади голови Петропавлівської РДА Дніпропетровської області.
  57. Лілію Кревську з посади голови Іваничівської РДА Волинської області.

Нагадаємо:

9 липня Президент України Володимир Зеленський за один день звільнив 70 голів райадміністрацій.

11 липня Президент Володимир Зеленський заявив про плани внести зміни до закону про очищення влади і внести у перелік посад, які підпадають під люстрацію,  всіх представників влади, які керували країною з 2014 по 2019 роки.

Українська правда

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Теми: Зеленський РДА звільнення


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