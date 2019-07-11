Новий уряд Молдови обіцяє посилити співпрацю з Україною

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Четвер, 11 липня 2019, 20:37

Новий уряд Молдови планує посилити співпрацю з Україною і вбачає стратегічне партнерство одним із наріжних каменів власної безпеки.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила прем’єр-міністр Молдови Мая Санду на прес-конференції з Володимиром Зеленським у Києві.

За її словами, вона обговорила з Зеленським три блоки питань: регіональна безпека і європейська інтеграція, двосторонні відносини і внутрішні реформи.

"Молдова розглядає стратегічне партнерство з Україною як важливу засаду власної безпеки. Євроінтеграція та імплементація Угоди про асоціацію – наші спільні цілі", - сказала Санду.

Вона наголосила, що новий уряд Молдови хоче тісніше співпрацювати з Україною в економічному та енергетичному секторі.

"Ми хочемо встановити повноцінний контроль над кордоном, щоб захистити наші кордони від злочинності та контрабанди", - сказала прем’єрка.

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Теми: Молдова


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