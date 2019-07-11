Новое правительство Молдовы обещает усилить сотрудничество с Украиной

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Четверг, 11 июля 2019, 20:37

Новое правительство Молдовы планирует усилить сотрудничество с Украиной и видит стратегическое партнерство одним из краеугольных камней своей безопасности.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила премьер-министр Молдовы Мая Санду на пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве.

По ее словам, она обсудила с Зеленским три блока вопросов: региональная безопасность и европейская интеграция, двусторонние отношения и внутренние реформы.

"Молдова рассматривает стратегическое партнерство с Украиной как важный принцип собственной безопасности. Евроинтеграция и имплементация Соглашения об ассоциации - наши общие цели", - сказала Санду.

Она отметила, что новое правительство Молдовы хочет теснее сотрудничать с Украиной в экономическом и энергетическом секторе.

"Мы хотим установить полноценный контроль над границей, чтобы защитить наши границы от преступности и контрабанды", - сказала премьер.

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Темы: Молдова


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