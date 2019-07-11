Новое правительство Молдовы обещает усилить сотрудничество с Украиной
Новое правительство Молдовы планирует усилить сотрудничество с Украиной и видит стратегическое партнерство одним из краеугольных камней своей безопасности.
Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила премьер-министр Молдовы Мая Санду на пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве.
По ее словам, она обсудила с Зеленским три блока вопросов: региональная безопасность и европейская интеграция, двусторонние отношения и внутренние реформы.
"Молдова рассматривает стратегическое партнерство с Украиной как важный принцип собственной безопасности. Евроинтеграция и имплементация Соглашения об ассоциации - наши общие цели", - сказала Санду.
Она отметила, что новое правительство Молдовы хочет теснее сотрудничать с Украиной в экономическом и энергетическом секторе.
"Мы хотим установить полноценный контроль над границей, чтобы защитить наши границы от преступности и контрабанды", - сказала премьер.