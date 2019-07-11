У Росії визнали небезпечним Світовий конгрес українців

Генеральна прокуратура Росії визнала небажаною на території РФ міжнародну неурядову організацію з Канади Ukrainian World Congress.

Про це повідомляється на сайті відомства.

У Генпрокуратурі пояснюють, що бачать загрозу від організації для "конституційного ладу і безпеки Російської Федерації".

Відзначається також, що своє рішення російська прокуратура увалила "за результатами вивчення матеріалів, що надійшли".