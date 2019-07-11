У Росії визнали небезпечним Світовий конгрес українців
Генеральна прокуратура Росії визнала небажаною на території РФ міжнародну неурядову організацію з Канади Ukrainian World Congress.
Про це повідомляється на сайті відомства.
У Генпрокуратурі пояснюють, що бачать загрозу від організації для "конституційного ладу і безпеки Російської Федерації".
Відзначається також, що своє рішення російська прокуратура увалила "за результатами вивчення матеріалів, що надійшли".
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