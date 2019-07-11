У Росії визнали небезпечним Світовий конгрес українців

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Четвер, 11 липня 2019, 22:58

Генеральна прокуратура Росії визнала небажаною на території РФ міжнародну неурядову організацію з Канади Ukrainian World Congress.

Про це повідомляється на сайті відомства.

У Генпрокуратурі пояснюють, що бачать загрозу від організації для "конституційного ладу і безпеки Російської Федерації".

Відзначається також, що своє рішення російська прокуратура увалила "за результатами вивчення матеріалів, що надійшли".

Українська правда

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Теми: Канада Україна Росія


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