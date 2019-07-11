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В России признали опасным Всемирный конгресс украинцев

Четверг, 11 июля 2019, 22:58

Генеральная прокуратура России признала нежелательной на территории РФ международную неправительственную организацию из Канады Ukrainian World Congress.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

В Генпрокуратуре поясняют, что видят угрозу от организации для "конституционного строя и безопасности Российской Федерации".

Отмечается также, что свое решение российская прокуратура приняла "по результатам изучения поступивших материалов".

Украинская правда

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Темы: КанадаУкраинаРосcия
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