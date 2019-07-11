Президент Польщі закликав Київ зняти мораторій на ексгумації поляків

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що потрібно пам’ятати про Волинську трагедію, аби розвивати відносини з Україною.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Польське радіо.

"Якщо ми нині говоримо про побудову відносин між нашими державами, і дуже сильно хочу підкреслити, що ми хочемо, і мені надзвичайно це важливо, аби ці відносини були якнайліпші, одне напевне – нам потрібна пам’ять, аби щось подібне, що тоді сталося, ніколи більше не повторилося", - заявив Дуда.

Президент Польщі додав, що важливим елементом розвитку відносин є добра воля української сторони.

"Щоб не було тієї злої пам’яті, тобто ворожості, нам потрібно, передусім, вшанування, а умовою вшанування є те, аби українська сторона погодилася на проведення ексгумацій, аби можна було позначити могили, аби нащадки знали місця, куди вони можуть поїхати, де можуть запалити свічку", - сказав польський президент.

На думку польського лідера, важлива не тільки пам’ять про вбитих, але теж про тих, хто допомагав. "Не тільки з польського боку, але також з українського боку були ті, хто не відмовився допомогти, хто ризикував власним життям, рятуючи власних сусідів. Це чудові приклади братерства між нашими народами", - сказав Дуда журналістам.

У Польщі 11 липня відбувається вшанування Національного дня пам’яті жертв "геноциду, вчиненого українськими націоналістами щодо громадян ІІ Речі Посполитої".