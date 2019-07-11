Президент Польши призвал Киев снять мораторий на эксгумации поляков

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что нужно помнить о Волынской трагедии, чтобы развивать отношения с Украиной.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Польское радио.

"Если мы сейчас говорим о построении отношений между нашими государствами, и очень сильно хочу подчеркнуть, что мы хотим, и мне это чрезвычайно важно, чтобы эти отношения были лучшие, одно наверняка – нам нужна память, чтобы что-то подобное, что тогда произошло, никогда больше не повторилось", - заявил Дуда.

Президент Польши добавил, что важным элементом развития отношений есть добрая воля украинской стороны.

"Чтобы не было той злой памяти, то есть враждебности, нам нужно, прежде всего, чествование, а условием почитания является то, чтобы украинская сторона согласилась на проведение эксгумаций, чтобы можно было обозначить могилы, чтобы потомки знали места, куда они могут поехать, где могут зажечь свечу", - сказал польский президент.

По мнению польского лидера, важна не только память о убитых, но тоже о тех, кто помогал. "Не только с польской стороны, но также с украинской стороны были те, кто не отказался помочь, кто рисковал собственной жизнью, спасая собственных соседей. Это замечательные примеры братства между нашими народами", - сказал Дуда журналистам.

В Польше 11 июля происходит чествованию Национального дня памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами в отношении граждан II Речи Посполитой".