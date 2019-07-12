Росія визнала "небажаним" Світовий конгрес українців, в МЗС виступили із заявою

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П'ятниця, 12 липня 2019, 00:37

МЗС України висловлює рішучий протест у зв’язку з рішенням генеральної прокуратури Росії щодо визнання "небажаною" діяльності Світового конгресу українців.

Таке рішення вкотре продемонструвало незмінність репресивної політики РФ, спрямованої на ліквідацію громадських організацій української меншини на території РФ, йдеться у заяві МЗС.

"З іншого боку, не може не тішити той факт, що зареєстрована у Канаді неурядова організація українців "становить загрозу основам конституційного ладу та безпеки РФ". Світовий конгрес українців завжди буде загрозою для Кремля, хоча метою цієї організації є підтримка української ідентичності, реабілітація українських поранених військовослужбовців та цивільних осіб, що постраждали від російської збройної агресії проти України, здійснення просвітницьких програм та українського шкільництва за межами України, а також збереження національної пам’яті про жертви Голодомору в Україні у 1932-1933 роках", - наголошує МЗС України.    

У міністерстві додали, що Україна готова вжити усіх кроків у відповідь на це рішення держави-агресора та закликає міжнародну спільноту розглядати це рішення генеральної прокуратури РФ як чергове зухвале порушеня фундаментальних прав людини, у тому числі прав української меншини на території Росії, та посилити дипломатичний тиск на злочинний кремлівський режим.

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Теми: українці Росія Канада МЗС


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