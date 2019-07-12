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Россия признала "нежелательным" Всемирный конгресс украинцев, в МИД выступили с заявлением

Пятница, 12 июля 2019, 00:37

МИД Украины выражает решительный протест в связи с решением Генеральной прокуратуры России о признании "нежелательной" деятельности Всемирного конгресса украинцев.

Такое решение еще раз продемонстрировало неизменность репрессивной политики РФ, направленной на ликвидацию общественных организаций украинского меньшинства на территории РФ, говорится в заявлении МИД.

"С другой стороны, не может не радовать тот факт, что зарегистрированная в Канаде неправительственная организация украинцев "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ". Всемирный конгресс украинцев всегда будет угрозой для Кремля, хотя целью этой организации является поддержка украинской идентичности, реабилитация украинских раненых военнослужащих и гражданских лиц, пострадавших от российской вооруженной агрессии против Украины, осуществление просветительских программ и украинского образования за пределами Украины, а также сохранения национальной памяти "памяти о жертвах Голодомора в Украине в 1932-1933 годах", - отмечает МИД Украины.

В министерстве добавили, что Украина готова предпринять все шаги в ответ на это решение государства-агрессора и призывает международное сообщество рассматривать это решение генеральной прокуратуры РФ как очередное дерзкое нарушений фундаментальных прав человека, в том числе прав украинского меньшинства на территории России, и усилить дипломатическое давление на преступный кремлевский режим.

Темы: украинцыРосcияКанадаМИД
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