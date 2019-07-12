У Києві закривали 5 станцій метро: під потягом загинула жінка

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П'ятниця, 12 липня 2019, 09:31

Вранці 12 липня п’ять станцій на синій гілці столичного метро – "Тараса Шевченка", "Почайна", "Оболонь", "Мінська" та "Героїв Дніпра" – були зачинені через потрапляння пасажира на колію.

Про це повідомляє прес-служба метрополітену у Facebook.

Надзвичайна подія сталася на станції "Оболонь".

"Рух на синій гілці [здійснюється] від станції "Теремки" до станції "Контрактова площа"", - підсумували у прес-службі метро.

О 9:45 рух на синій гілці відновили. 

Пізніше у прес-службі повідомили, що на колію упала жінка. Пасажирка загинула.

"На станції "Оболонь" відбулося падіння пасажира (жінки) на колії. Випадок летальний. На місці працювали усі необхідні фахівці", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що рух метрополітену по синій лінії був ускладнений майже на 1,5 години. Наразі підземка працює у звичайному режимі.

"Причини інциденту з'ясовують правоохоронці", - підсумували у прес-службі.

Українська правда

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Теми: Київ метро


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