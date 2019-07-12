В Киеве закрывали 5 станций метро из-за пассажира на рельсах
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Пятница, 12 июля 2019, 09:31
Утром 12 июля пять станций на синей ветке столичного метро – "Тараса Шевченко", "Почайна", "Оболонь", "Минская" и "Героев Днепра" – были закрыты из-за попадания пассажира на рельсы.
Об этом сообщает пресс-служба метрополитена в Facebook.
ЧП произошло на станции "Оболонь".
О причинах падения человека и о его состоянии не сообщается.
"Движение на синей ветке [осуществляется] от станции "Теремки" до станции "Контрактовая площадь"", - подытожили в пресс-службе метро.
В 9:45 движение на синей ветке восстановили.
Украинская правда
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