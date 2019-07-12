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В Киеве закрывали 5 станций метро из-за пассажира на рельсах

Пятница, 12 июля 2019, 09:31

Утром 12 июля пять станций на синей ветке столичного метро – "Тараса Шевченко", "Почайна", "Оболонь", "Минская" и "Героев Днепра" – были закрыты из-за попадания пассажира на рельсы.

Об этом сообщает пресс-служба метрополитена в Facebook.

ЧП произошло на станции "Оболонь".

"Движение на синей ветке [осуществляется] от станции "Теремки" до станции "Контрактовая площадь"", - подытожили в пресс-службе метро.

В 9:45 движение на синей ветке восстановили.

Позже в пресс-службе сообщили, что на пути упала женщина. Пассажирка погибла.

"На станции "Оболонь" произошло падение пассажира (женщины) на пути. Случай летальный. На месте работали все необходимые специалисты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что движение метрополитена по синей линии было затруднено почти на 1,5 часа.

Сейчас подземка работает в обычном режиме.

"Причины инцидента выясняют правоохранители", - подытожили в пресс-службе.

Украинская правда
Темы: Киевметро
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