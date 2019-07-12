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Під Києвом п’яний чоловік погрожував дочці гранатою

П'ятниця, 12 липня 2019, 12:06

Поліцейські Київщини затримали нетверезого чоловіка, який з гранатою в руках погрожував неповнолітній доньці.

Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Подія сталася у селі Слобода Кагарлицького району.

"Агресивно налаштований житель села Слобода погрожував "підірвати усіх". Працівники поліції, усвідомлюючи реальну небезпеку, почали вести перемовини. Відволікши увагу чоловіка, поліцейські вправно застосували прийоми рукопашного бою і знешкодили хулігана", - йдеться в повідомленні. 

 
Фото поліції 

Відзначається, що у той час у будинку перебувало п’ятеро дітей.

Предмет, схожий на гранату "Ф-1", вилучили вибухотехніки.

43-річного чоловіка затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Вміст алкоголю в крові нападника становив 1.1 проміле (легке сп’яніння).

Поліція відкрила два кримінальних провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та за ч. 1 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання про оголошення підозри чоловіку. Поліцейські встановлюють шляхи походження вибухового предмету.   

Українська правда
Теми: Київська областьполіція
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