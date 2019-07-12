Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Под Киевом пьяный мужчина угрожал дочери гранатой

Пятница, 12 июля 2019, 12:06

Полицейские Киевской области задержали нетрезвого мужчину, который с гранатой в руках угрожал несовершеннолетний дочери.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Событие произошло в селе Слобода Кагарлицкого района.

"Агрессивно настроенный житель села Слобода угрожал "подорвать всех". Сотрудники полиции, осознавая реальную опасность, начали вести переговоры. Сумев отвлечь внимание мужчины, полицейские умело применили приемы рукопашного боя и обезвредили хулигана", - говорится в сообщении. 

 
фото полиции

Отмечается, что в то время в доме находились пятеро детей.

Предмет, похожий на гранату "Ф-1", изъяли взрывотехники.

43-летнего мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания. Алкотестер показал 1.1 промилле алкоголя (легкое опьянение) в крови нападающего.

Полиция открыла два уголовных производства по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и по ч. 1 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения мужу. Полицейские устанавливают пути происхождения взрывного предмета.

Украинская правда
Темы: Киевская областьполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Все новости...
Киевская область
На подступах к Киеву работала ПВО – КГВА
Киеву и ряду областей угрожала атака вражеских БпЛА
Жителей Киевщины предупреждают о грозе
Последние новости
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
Все новости...
Реклама: