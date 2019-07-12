Под Киевом пьяный мужчина угрожал дочери гранатой

Полицейские Киевской области задержали нетрезвого мужчину, который с гранатой в руках угрожал несовершеннолетний дочери.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Событие произошло в селе Слобода Кагарлицкого района.

"Агрессивно настроенный житель села Слобода угрожал "подорвать всех". Сотрудники полиции, осознавая реальную опасность, начали вести переговоры. Сумев отвлечь внимание мужчины, полицейские умело применили приемы рукопашного боя и обезвредили хулигана", - говорится в сообщении.

фото полиции

Отмечается, что в то время в доме находились пятеро детей.

Предмет, похожий на гранату "Ф-1", изъяли взрывотехники.

43-летнего мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания. Алкотестер показал 1.1 промилле алкоголя (легкое опьянение) в крови нападающего.

Полиция открыла два уголовных производства по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и по ч. 1 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения мужу. Полицейские устанавливают пути происхождения взрывного предмета.