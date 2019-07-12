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В оздоровчому таборі на Одещині отруїлись 46 дітей

П'ятниця, 12 липня 2019, 12:35

Джерело: сайт Одеської обласної державної адміністрації

У ДП "Оздоровчо-спортивний табір "Медик – 2" у смт. Сергіївка на Одещині масово отруїлись діти, 46 осіб госпіталізовані.

Пряма мова: "Госпіталізовано 46 [дітей]. 32 дитини перебуває у Білгород-Дністровській міській багатопрофільній лікарні, 14, з яких 3 контактних – в інфекційному відділенні центральної районної лікарні у с. Шабо. Медики діагностували у дітей гострий гастроентероколіт".

Деталі: Згаданий табір є дочірнім підприємством Державного університету медицини і фармації ім. Ніколая Тестеміцану" (м. Кишинів, Республіка Молдова).

Наразі в оздоровчому закладі перебуває 226 дітей від 7 до 14 років.

На території табору чергує бригада екстреної медичної допомоги, представники Держпродспоживслужби, ДУ "Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України".

В.о. голови обласної державної адміністрації Світлана Шаталова: "Вживаються всі необхідні заходи для з’ясування причини виникнення отруєння. Стан дітей легкої та середньої тяжкості. Діти отримують всю необхідну терапію. У лікарнях достатня кількість медичних препаратів для шокової, дезинтоксикаційної терапій".

Деталі: Щоб встановити причини захворювань, відбирають проби для лабораторних досліджень. Також готується засідання районної комісії з надзвичайних ситуацій.

Пряма мова: "За результатами службового розслідування будуть прийняті найжорстокіші заходи".

Українська правда
Теми: Одеська областьдіти
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