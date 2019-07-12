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В оздоровительном лагере в Одесской области отравились 46 детей

Пятница, 12 июля 2019, 12:35

Источник: сайт Одесской областной государственной администрации

В ГП "Оздоровительно-спортивный лагерь "Медик - 2" в пгт. Сергеевка Одесской области массово отравились дети, 46 – госпитализированы.

Прямая речь: "Госпитализированы 46 [детей]. 32 ребенка находится в Белгород-Днестровской городской многопрофильной больнице, 14, из которых 3 контактных, – в инфекционном отделении центральной районной больницы в с. Шабо. Медики диагностировали у детей острый гастроэнтероколит".

Детали: Упомянутый лагерь является дочерним предприятием Государственного университета медицины и фармации им. Николая Тестемицану" (г. Кишинев, Республика Молдова).

Сейчас в оздоровительном учреждении находится 226 детей от 7 до 14 лет.

На территории лагеря дежурит бригада экстренной медицинской помощи, представители Госпродпотребслужбы, ГУ "Одесский областной лабораторный центр МЗ Украины".

И.о. председателя облгосадминистрации Светлана Шаталова: "Принимаются все необходимые меры для выяснения причины возникновения отравления. Состояние детей легкой и средней тяжести. Дети получают всю необходимую терапию. В больницах достаточное количество медицинских препаратов для шоковой, дезинтоксикационной терапий".

Детали: Чтобы установить причины заболеваний, отбирают пробы для лабораторных исследований. Также готовится заседание районной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Прямая речь: "По результатам служебного расследования будут приняты жесточайшие меры".

Украинская правда
Темы: Одесская областьдети
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