Синоптик: Вихідні в Україні будуть усякими, потепління з 19-го

Джерело: Укргідрометцентр, Інтерфакс-Україна, синоптик Наталя Діденко

13 липня кардинальних змін синоптичної ситуації та погоди в Україні не очікується: збережеться прохолодна погода, та й 14 липня на заході й півночі очкуються дощі.

Деталі: У суботу вночі – без суттєвих опадів, вдень по всій Україні, крім південної частини, місцями очікуються короткочасні дощі, грози. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м / с.

Температура вночі 9-14°, на узбережжі морів до 17°, вдень 19-24°, на півдні країни до 27°; у Карпатах вночі 5-10°, вдень 12-17°.

У Києві вночі – без суттєвих опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 21-23°.

У ніч на неділю на Закарпатті, а вдень у західних, північних та місцями центральних областях очікуються грозові дощі, на решті території – без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-10 м/с.

Температура вночі 9-14°, на півдні до 17°, вдень 19-24°, в південних і східних областях до 27°.

У Києві вночі – без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 21-23°.

Температура води в Чорному й Азовському морях станом на 9 ранку 12 липня була 22-24°, біля Одеси і Приморського 17-18°, у Дніпрі в межах Києва – 19°.

Синоптик Наталя Діденко: "Вихідні в Україні будуть всякими. Сонця – багато, дощів – багато, хмар – багато й красиві, тепла – достатньо, навіть до спеки, холоду – вистачить, щоб згадати, що сьогодні Петра й Павла і практично половина літа вже позаду.

Хоча й кажуть, що, як по Петрі – та й по теплі, проте ці всі народні прикмети вже давно – дуже умовна штука...

13 липня – дощі, місцями з грозами, ймовірні у західних областях, на півночі та подекуди на сході, а в центральних областях та на півдні переважатиме суха сонячна погода.

Температура повітря буде комфортною, вдень +20+26 градусів, на півдні +24+28 градусів. Вночі, звичайно, холодніше, +12+16 градусів, в Карпатах +8+13 градусів.

14 липня – дощі з окремими грозами пройдуть на заході та півночі, на решті території – без істотних опадів.

Температура повітря буде якоюсь нервовою: на заході похолодає до +17+23 градусів, на півдні та сході підтягнеться лайт-спека, +25+29 градусів, на півночі та в центрі буде комфортно, +22+26 градусів.

У Києві в суботу та неділю є ймовірність локальних дощів і навіть місцями з грозою, не забудьте вже парасолі та засоби захисту від дощу. Хто збирається вночі не спати, тому бонус – у нічні години ймовірність дощів у столиці та околицях незначна, можна милуватися зорями та блискучим Дніпром.



Температура повітря у Києві 13 липня вдень +21+24 градуси, 14 липня +23+25 градусів. Вночі передбачається в межах +10+14 градусів, холоднувато.

Суттєве потепління прийде в Україну з 19-го липня".

Історичний факт: За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 13 липня найвища температура вдень була зафіксована на позначці 34,1 градуси тепла в 1936 році, найнижча вночі – на позначці 8,2 градусів у 1904 році.