Синоптик: Выходные в Украине будут всякими, потепление с 19-го

Источник: Укргидрометцентр, Интерфакс-Украина, синоптик Наталья Диденко

13 июля кардинальных изменений синоптической ситуации и погоды в Украине не ожидается, сохранится прохладная погода, да и 14 июля на западе и севере ожидаются дожди.

Детали: В субботу ночью – без существенных осадков, днем по всей Украине, кроме южной части, местами ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 9-14°, на побережье морей до 17°, днем 19-24°, на юге страны до 27°; в Карпатах ночью 5-10°, днем 12-17°.

В Киеве ночью – без существенных осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 21-23°.

Ночь на воскресенье на Закарпатье, днем в западных, северных и местами центральных областях ожидаются грозовые дожди, на остальной территории – без осадков. Ветер переменных направлений, 3-10 м/с.

Температура ночью 9-14°, на юге до 17°, днем 19-24°, в южных и восточных областях до 27°.

В Киеве ночью – без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 21-23°.

Температура воды в Черном и Азовском морях по состоянию на 9 утра 12 июля была 22-24°, возле Одессы и Приморского 17-18°, в Днепре в пределах Киева 19°.

Синоптик Наталья Диденко: "Выходные в Украине будут всякими. Солнца – много, дождей – много, облаков – много и красивые, тепла – достаточно, даже к жаре, холода – хватит, чтобы вспомнить, что сегодня Петра и Павла и практически половина лета уже позади.

Хотя и говорят, что, как по Петру – так и по теплу, но все эти народные приметы уже давно – очень условная штука…

13 июля – дожди, местами с грозами, вероятны в западных областях, на севере и местами на востоке, а в центральных областях и на юге будет преобладать сухая солнечная погода.

Температура воздуха будет комфортной, днем ​​+20 +26 градусов, на юге +24 +28 градусов.

Ночью, конечно, холоднее, +12 +16 градусов, в Карпатах +8 +13 градусов.

14 июля – дожди с отдельными грозами пройдут на западе и севере, на остальной территории – без существенных осадков.

Температура воздуха будет какой-то нервной: на западе похолодает до +17 +23 градусов, на юге и востоке подтянется лайт-жара, +25 +29 градусов, на севере и в центре будет комфортно, +22 +26 градусов.

В Киеве в субботу и воскресенье вероятность локальных дождей и местами с грозой, не забудьте уже зонты и средства защиты от дождя. Кто собирается ночью не спать, тому бонус – в ночные часы вероятность дождей в столице и окрестностях незначительна, можно любоваться звездами и блестящим Днепром.

Температура воздуха в Киеве 13 июля днем ​​+21 +24 градуса, 14 июля +23 +25 градусов. Ночью предполагается в пределах +10 +14 градусов, прохладно.

Существенное потепление придет в Украину с 19-го июля".

Исторический факт: По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 13 июля самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 34,1 градусов тепла в 1936 году, самая низкая ночью – на отметке 8,2 градусов в 1904 году.