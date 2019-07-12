Філатов побився об заклад з президентом: не відремонтує міст – піде у відставку

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П'ятниця, 12 липня 2019, 13:06

Президент Володимир Зеленський і мер Дніпра Борис Філатов домовилися, що міський голова піде у відставку, якщо Центральний міст не відремонтують до 14 вересня.

Про це заявив Зеленський під час поїздки в Дніпро 12 липня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ми домовилися з мером, паном Філатовим, що 14 вересня буде урочисте відкриття моста. А якщо не буде, то пан Філатов напише (заяву про) звільнення за власним бажанням і піде у відставку", - сказав Зеленський.

Президент додав, що для нього головне – це комфорт містян. 

 
Фото opentv.media

У свою чергу Філатов повторив умову: "Ще раз: якщо я не відкриваю – пишу заяву".

Керівник Офісу президента Андрій Богдан, який також був присутній на огляді мосту, підкреслив, що міст має бути побудований якісно. 

 
Фото opentv.media

Центральний міст, або Новий міст (автодорожній міст №2), який з'єднує правий та лівий берег Дніпра, був відкритий у 1966 році. Його капітальний ремонт розпочали у 2017 році.

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Теми: Зеленський Філатов Дніпро


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