Филатов заключил пари с президентом: не отремонтируют мост – уйдет в отставку
Президент Владимир Зеленский и мэр Днепра Борис Филатов договорились, что городской голова подаст в отставку, если Центральный мост не отремонтируют до 14 сентября.
Об этом заявил Зеленский в ходе поездки в Днепр 12 июля, сообщает "Интерфакс-Украина".
"Мы договорились с мэром, господином Филатовым, что 14 сентября будет торжественное открытие моста. А если не будет, то господин Филатов напишет (заявление) увольнение по собственному желанию и уйдет в отставку", - сказал Зеленский.
Президент добавил, что для него главное – это комфорт горожан.
В свою очередь Филатов повторил условие: "Еще раз: если я не открываю – пишу заявление".
Руководитель Офиса президента Андрей Богдан, который также присутствовал на осмотре моста, подчеркнул, что мост должен быть построен качественно.
Центральный мост, или Новый мост (автодорожный мост №2), который соединяет правый и левый берег Днепра, был открыт в 1966 году. Его капитальный ремонт был начат в 2017 году.