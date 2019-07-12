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Филатов заключил пари с президентом: не отремонтируют мост – уйдет в отставку

Пятница, 12 июля 2019, 13:06

Президент Владимир Зеленский и мэр Днепра Борис Филатов договорились, что городской голова подаст в отставку, если Центральный мост не отремонтируют до 14 сентября.

Об этом заявил Зеленский в ходе поездки в Днепр 12 июля, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы договорились с мэром, господином Филатовым, что 14 сентября будет торжественное открытие моста. А если не будет, то господин Филатов напишет (заявление) увольнение по собственному желанию и уйдет в отставку", - сказал Зеленский. 

Президент добавил, что для него главное – это комфорт горожан.

 
Фото opentv.media


В свою очередь Филатов повторил условие: "Еще раз: если я не открываю – пишу заявление".

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан, который также присутствовал на осмотре моста, подчеркнул, что мост должен быть построен качественно. 

 
Фото opentv.media

Центральный мост, или Новый мост (автодорожный мост №2), который соединяет правый и левый берег Днепра, был открыт в 1966 году. Его капитальный ремонт был начат в 2017 году.

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Темы: ЗеленскийФилатовДнепр
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