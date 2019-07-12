На ремонті доріг у Київській області розікрали мільйони гривень

Правоохоронці викрили схему розкрадання бюджетних коштів, виділених на ремонт доріг у Київській області.

Це результат співпраці столичної прокуратури, поліції та ГУ СБУ у Києві та Київській області.

В ході слідства встановлено, що впродовж 2017-2018 років службові особи селищ Хотянівка, Новосілки та Нові Петрівці у Вишгородському районі Київської області підписали акти приймання виконаних будівельних робіт з директором підрядної організації, що займається ремонтними роботами асфальтних доріг, та перерахували на рахунки товариства понад 20 мільйонів гривень.

Правоохоронці встановили, що роботи проведено неповно та неякісно, а їх обсяг не відповідає відомостям, зазначеним у документах. Різниця становить понад 2,4 млн. гривень, повідомляє прокуратура Києва.

Водночас у повідомленні СБУ вказано, що за результатами перевірки виконаних підрядниками робіт, зокрема будівельно-технічної та економічної експертизи підтверджено збитки держави на загальну суму понад 3,5 мільйона гривень.

Привласнені через оборудку гроші зловмисники переводили у готівку та легалізували через проведення безтоварних операцій.

В ході проведення обшуків за місцем роботи і проживання фігурантів вилучено документацію, що підтверджує протиправну діяльність посадовців.

Прокуратура повідомила про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 і ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу директору одного із товариств за фактом сприяння у привласненні представникам сільських рад бюджетних коштів, виділених для проведення ремонту доріг.

Досудове розслідування триває, перевіряється причетність до вчинення злочину інших осіб.