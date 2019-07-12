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На ремонте дорог в Киевской области разворовали миллионы гривен

Пятница, 12 июля 2019, 13:11

Правоохранители разоблачили схему хищения бюджетных средств, выделенных на ремонт дорог в Киевской области.

Это результат сотрудничества столичной прокуратуры, полиции и ГУ СБУ в Киеве и Киевской области.

В ходе следствия установлено, что в течение 2017-2018 годов служебные лица поселков Хотяновка, Новоселки и Новые Петровцы в Вышгородском районе Киевской области подписали акты приемки выполненных строительных работ с директором подрядной организации, занимающейся ремонтными работами асфальтовых дорог, и перечислили на счета общества более 20 миллионов гривен.

Правоохранители установили, что работы проведено неполно и некачественно, а их объем не соответствует сведениям, указанным в документах. Разница составляет более 2,4 млн. гривен, сообщает прокуратура Киева.

В то же время в сообщении СБУ указано, что по результатам проверки выполненных подрядчиками работ, в том числе строительно-технической и экономической экспертизы подтверждены убытки государству на общую сумму более 3,5 миллиона гривен.

Присвоенные деньги злоумышленники переводили в наличные и легализовали путем проведения бестоварных операций.

В ходе проведения обысков по месту работы и жительства фигурантов изъята документация, подтверждающая противоправную деятельность должностных лиц.

Прокуратура сообщила о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса директору одного из обществ по факту содействия в присвоении представителями сельских советов бюджетных средств, выделенных для проведения ремонта дорог.

Досудебное расследование продолжается, проверяется причастность к совершению преступления других лиц.

Украинская правда
Темы: дорогиКиевская областьпрокуратураСБУ
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