Зеленський доручив Кабміну знайти гроші для постраждалого від негоди Закарпаття

Президент Володимир Зеленський підписав указ про ліквідацію наслідків негоди в Закарпатській області, згідно з яким Кабмін має негайно знайти на це кошти.

Про це повідомляє прес-служба офісу президента.

Згідно з указом, Кабінет міністрів має невідкладно вирішити питання фінансування та забезпечення необхідними ресурсами для ліквідації наслідків негоди на Закарпатті.

Крім того, органи місцевого самоврядування Закарпаття також мають вирішити питання фінансування та надання допомоги відновленні постраждалих територій.

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