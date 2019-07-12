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Зеленський доручив Кабміну знайти гроші для постраждалого від негоди Закарпаття

П'ятниця, 12 липня 2019, 15:31

Президент Володимир Зеленський підписав указ про ліквідацію наслідків негоди в Закарпатській області, згідно з яким Кабмін має негайно знайти на це кошти.

Про це повідомляє прес-служба офісу президента.

Згідно з указом, Кабінет міністрів має невідкладно вирішити питання фінансування та забезпечення необхідними ресурсами для ліквідації наслідків негоди на Закарпатті.

Крім того, органи місцевого самоврядування Закарпаття також мають вирішити питання фінансування та надання допомоги відновленні постраждалих територій.

Нагадаємо:

  • 7 липня буревій і негода призвели до руйнувань і пошкодження житлових будинків, транспортної інфраструктури, систем енергозабезпечення, зв'язку тощо у деяких районах закарпатської. 
  • Найбільше постраждали населені пункти Ужгородського та Іршавського районів, зокрема села Сюрте та Великий Раковець.
  • У травні Зеленський також зобов'язував Кабмін профінансувати ліквідацію наслідків на Закарпатті та Івано-Франківщині.
  • Тоді через сильні зливи почався паводок і руйнувань зазнали житлові будинки та об'єкти інфраструктури.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийЗакарпаттяКабінет міністрів
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