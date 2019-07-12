Зеленский поручил Кабмину найти деньги для пострадавшего от непогоды Закарпатья
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Пятница, 12 июля 2019, 15:31
Президент Владимир Зеленский подписал указ о ликвидации последствий непогоды в Закарпатской области, согласно которому Кабмин должен немедленно найти на это средства.
Об этом сообщает пресс-служба офиса президента.
Согласно указу, Кабинет министров безотлагательно должен решить вопрос финансирования и обеспечения необходимыми ресурсами для ликвидации последствий стихии на Закарпатье.
Кроме того, органы местного самоуправления Закарпатья также должны решить вопрос финансирования и оказания помощи в восстановлении пострадавших территорий.
Напомним:
- 7 июля ураган и непогода привели к разрушениям и повреждениям жилых домов, транспортной инфраструктуры, систем энергообеспечения, связи в некоторых районах Закарпатской.
- Больше всего пострадали населенные пункты Ужгородского и Иршавского районов, в частности села Сюрте и Великий Раковец.
- В мае Зеленский также обязывал Кабмин профинансировать ликвидацию последствий на Закарпатье и Ивано-Франковщине.
- Тогда из-за сильных ливней начался паводок и разрушениям подверглись жилые дома и объекты инфраструктуры.
Украинская правда
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