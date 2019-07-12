Зеленский поручил Кабмину найти деньги для пострадавшего от непогоды Закарпатья

Президент Владимир Зеленский подписал указ о ликвидации последствий непогоды в Закарпатской области, согласно которому Кабмин должен немедленно найти на это средства.

Об этом сообщает пресс-служба офиса президента.

Согласно указу, Кабинет министров безотлагательно должен решить вопрос финансирования и обеспечения необходимыми ресурсами для ликвидации последствий стихии на Закарпатье.

Кроме того, органы местного самоуправления Закарпатья также должны решить вопрос финансирования и оказания помощи в восстановлении пострадавших территорий.

Напомним: