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Зеленский поручил Кабмину найти деньги для пострадавшего от непогоды Закарпатья

Пятница, 12 июля 2019, 15:31

Президент Владимир Зеленский подписал указ о ликвидации последствий непогоды в Закарпатской области, согласно которому Кабмин должен немедленно найти на это средства.

Об этом сообщает пресс-служба офиса президента.

Согласно указу, Кабинет министров безотлагательно должен решить вопрос финансирования и обеспечения необходимыми ресурсами для ликвидации последствий стихии на Закарпатье.

Кроме того, органы местного самоуправления Закарпатья также должны решить вопрос финансирования и оказания помощи в восстановлении пострадавших территорий.

Напомним:

  • 7 июля ураган и непогода привели к разрушениям и повреждениям жилых домов, транспортной инфраструктуры, систем энергообеспечения, связи в некоторых районах Закарпатской.
  • Больше всего пострадали населенные пункты Ужгородского и Иршавского районов, в частности села Сюрте и Великий Раковец.
  • В мае Зеленский также обязывал Кабмин профинансировать ликвидацию последствий на Закарпатье и Ивано-Франковщине.
  • Тогда из-за сильных ливней начался паводок и разрушениям подверглись жилые дома и объекты инфраструктуры.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийЗакарпатьеКабинет министров
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